AB Transport neemt Landjuweel over

Logistiek dienstverlener AB Transport Group neemt per 1 mei 2017 de transportactiviteiten van Landjuweel over. De overname biedt Landjuweel meer flexibiliteit in het transport van tafelaardappelen en vergroting van de efficiency. AB Transport Group breidt haar netwerk in aardappeltransport verder uit.

Landjuweel is gespecialiseerd in het wassen, sorteren en verpakken van aardappelen voor food retail en food service. Het bedrijf uit Uithuizermeeden heeft een wagenpark van 14 trucks en trailers. Zowel de chauffeurs als het wagenpark worden overgenomen door AB Transport Group.

Bram Werkman, algemeen directeur van Landjuweel: "Door deze overname kan Landjuweel zich volledig op haar kernactiviteiten richten. Met AB Transport Group hebben wij een partner die ons de gewenste flexibiliteit en efficiency in transport biedt." Dennis Wetenkamp, directeur van AB Transport Group, vult aan: met ons moderne en grote wagenpark van ca. 1.000 trucks en 1.350 trailers kunnen wij flexibel op- en afschalen. Er is altijd een auto in de buurt. We zijn gespecialiseerd in het vervoer van losgestorte agrarische producten, gekoelde foodproducten, meel, veevoer en vloeibare zuivel. Voor Landjuweel gaan we de aanvoer van aardappelen en de afvoer van gereed product verzorgen. Dit sluit volledig aan bij onze specialismes."

AB Transport Group richt zich op het vervoer van aardappelen en andere losgestorte agrarische producten, meel, veevoer, (vloeibare) zuivel en gekoelde foodproducten. 1.250 vakkundige medewerkers spannen zich dagelijks in om klanten in de food- en agriketen de beste logistieke diensten te leveren. Hiervoor beschikken zij over een modern wagenpark van ruim 1.000 trucks en 1.350 trailers. AB Transport Group rijdt in grote delen van Europa en heeft vestigingen in Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Polen.

Landjuweel is specialist in het wassen, sorteren en verpakken van aardappelen voor de food retail en food service. Het bedrijf is in 1922 opgericht toen Wolter Werkman begon met een handel in aardappelen, groenten en fruit. Landjuweel is zich gaan toeleggen op de verkoop van tafelaardappelen en belevert vooral de grootwinkelbedrijven. De aardappelen worden verpakt onder private label (huismerk). Het bedrijf levert aardappelen in alle segmenten. Vandaag de dag behoort Landjuweel tot de Nederlandse top van bedrijven in de aardappelketen.