Opvallende oproep gestolen fiets

Het was een oude, donkerbruine, geroeste damesfiets. Simpel en oogverblindend in zijn eenvoud en dat zagen jammer genoeg voor de eigenaar meer mensen dan alleen zij…

Via Koopplein doet een 'autoloze Texelaar' momenteel een opvallende oproep aan de persoon die bij de Dierenartsenpraktijk in Den Burg haar fiets heeft gestolen. Vriendelijk, met humor, maar wel met een duidelijke boodschap: breng de fiets terug!

Beste boef,



Ik ben een autoloze Texelaar. Nu is daar op zich niet zo veel mis mee, en het laatste wat ik wil is medelijden wekken over het feit dat ik geen auto heb. Er zijn natuurlijk voor de autoloze Texelaars onder ons, tal van manieren denkbaar waarop wij ons over het eiland kunnen verplaatsen, zoals de befaamde Texelhopper, een taxi, de benenwagen en niet de vergeten de FIETS!

Nu is het voor een autoloze Texelaar wat omslachtig om iedere dag een taxi of Texelhopperbusje te reserveren om van A naar B te gaan. En huppelend op mijn beide benen duurt wat lang….En zoals jij (boefje!) vast ook weet: in de vroege ochtend is elke minuut extra slaap mooi meegenomen! Vandaar ook dat mijn favoriete vervoermiddel mijn oude, donkerbruine, geroeste damesfiets was.



Oogverblindend, simpel in zijn eenvoud, handremmen, een mooi bagagerekje achterop EN voorop (wauw!), nog prima schijnende achter- EN voorverlichting en – jawel, nu wordt het echt deftig – maar liefst drie versnellingen. Een mens wil immers toch comfortabel de Hoge Berg kunnen trotseren.



Het jammere is: jij zag deze schoonheid ook. Nog teleurstellender is: jij besloot mijn fiets ongevraagd te lenen, en nam hem afgelopen week mee vanaf de Dierenartsenpraktijk, waar hij zo keurig geparkeerd stond. Logisch natuurlijk: waarom zou je erom vragen? Je had er vast een goede reden voor. Een fiets van iemand anders ongevraagd meenemen en niet meer terugbrengen doet toch iedereen?



Het punt is: ik mis mijn vervoermiddel bijzonder hard, temeer omdat ik naast autoloos nu ook fietsloos ben. Ik zou jou, beste dief, willen vragen of je mijn fiets zo snel mogelijk weer terug wilt parkeren bij de dierenartsenpraktijk, waar hij hoort. Voor mijn part stiekem in het holst van de nacht. Ik hoop dat je ervan genoten hebt de afgelopen week, en dat hij je tot groot nut is geweest en gebracht heeft waar je wilde. Maar ik help je liever bij het zoeken naar je eigen fiets, dan dat ik je de mijne laat houden. Wees alsjeblieft menselijk, en breng hem bij me terug.



En voor de oplettende anderen: herkent u mijn fiets, neemt u alstublieft contact met mij op?



Groeten,

De autoloze en nu ook fietsloze Texelaar.