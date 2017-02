Slikker delft onderspit in geschil evenementenbureau

Het nieuwe evenementenbureau Texeleventz van Monique Visch hoeft de activiteiten niet te staken. Dit bepaalde de kantonrechter in Alkmaar in een procedure die was aangespannen door haar vroegere werkgever Marcel Slikker. Die delfde op alle punten het onderspit.

Slikker, eigenaar van onder meer TexelCars en Evenementenbureau Texel, betoogde bij monde van zijn advocate Inge Visscher dat Visch – met onder haar arm alle kennis en kunde die ze in zijn onderneming opdeed – eind 2016 de deur is uitgelopen en direct daarna "een kopie" van Evenementenbureau Texel is gestart. De schade die Slikker door die "oneerljke concurrentie" ondervindt is groot, betoogde zijn advocaat. Slikker eiste dat de plannen van Visch voor ten minste een jaar in de ijskast verdwijnen.

Maar de kantonrechter was nauwelijks onder de indruk. Hij benadrukt dat geen sprake was van een ondertekende arbeidsovereenkomst tussen beide partijen en dat daarmee ook een geldend concurrentiebeding ontbrak. Ook de andere bezwaren veegde de rechter van tafel. "Van oneerlijke concurrentie is in dit geval geen sprake", aldus de rechter.