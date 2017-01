'In Texel' op automaten wordt aangepast

De tekst 'Welkom in Texel' op de displays van de parkeerautomaten op het eiland wordt aangepast.

Dat heeft een woordvoerder van de gemeente desgevraagd laten weten. Volgens de gemeente is er sprake van een standaard instelling in de software van de automaten, waardoor er bij de automaten 'in' in plaats van 'op' Texel in beeld verschijnt.

Volgens de gemeente lijkt het aanpassen lastiger dan oorspronkelijk gedacht. Dat moet gebeuren bij een bedrijf in Amsterdam dat de software heeft geleverd. "Het heeft onze aandacht en we zitten er bovenop."

Bedoeling is dat er ook meteen in de informatievoorziening op de schermen van de automaten aanpassingen komen. Het is nu onder meer niet meteen duidelijk dat een bij een parkeerautomaat aangeschaft e-vignet (dagkaart, weekkaart of jaarkaart) voor heel Texel geldig is.