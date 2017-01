Het is dé klassieker waarop menigeen al terecht is gewezen: het is niet "in", maar "op Texel".

Wat schetst de verbazing dat vervolgens bij de nieuwe gemeentelijke parkeerautomaat bij Paal 12 vrolijk "Welkom in Texel" in beeld verschijnt bij het doen van een betaling.

Het welkom zal ongetwijfeld goedbedoeld zijn, maar het "in Texel" deed van het weekend op Facebook van zich spreken. Daar werd meteen duidelijk dat over het betaald parkeren bij de strandslagen (dit jaar ingevoerd) het laatste woord ook nog niet gezegd is.

Een andere klacht die over de nieuwe automaten te horen was: als je er een dag-, week, of jaarkaart koopt, wordt het in het scherm niet meteen duidelijk dat het gekochte e-vignet voor heel Texel geldig is.