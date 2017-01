Workshop Socialisatie en Inzicht seksueel misbruik

Maatschappelijk werkster Elly Westdorp is gespecialiseerd in hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik. Zij is tevens ervaringsdeskundige en heeft er ook een boek over geschreven: Stille wateren, diepe gronden. Seksueel misbruik binnen een kleine samenleving.

In haar praktijk Euroase biedt zij zowel in Medemblik als op Texel psychosociale hulp aan volwassenen, ouderen en kinderen vanaf 16 jaar, die behoefte hebben aan begeleiding door een professionele hulpverlener.

Westdorp geeft op woensdag 15 februari van 19.30 – 22.00 uur in de Texelse bibliotheek een workshop over omgaan met seksueel misbruik. De workshop is bedoeld voor volwassenen en wordt in klein groepsverband gehouden, vanzelfsprekend met de nodige discretie.

Aan de hand van algemene informatie en oefeningen worden de deelnemers wegwijs gemaakt in het voorkomen van seksueel misbruik. Het doel is de kennis te vergroten, inzicht te krijgen in het onderwerp en het taboe te verminderen. Er is gelegenheid tot vragen stellen en na afloop krijgt men eigen opdrachten mee naar huis.

Locatie: Bibliotheek Texel, Drijverstraat 7, Den Burg

Aanvang: 19.30 uur

Toegang: € 3.50 voor bibliotheekleden, € 5.00 voor niet leden, inclusief koffie / thee

Reserveren via de knop activiteiten op www.kopgroepbibliotheken.nl of in de bibliotheek.