Veel animo voor nieuwjaarsduik

Nieuwjaarduikers rennen in De Koog naar zee. (Foto Job Schepers)

Regen, wind en kou weerhielden nieuwjaarsduikers zondag 1 januari niet van een frisse duik in het Noordzeewater.

Er waren georganiseerde nieuwjaarsduiken bij paal 9, paal 28 en Paal 20. In De Koog gingen de meeste duikers het water in. Na een lange sprint dook de menigte, met wollen Unoxmuts op, de branding in.

Ook foto's gemaakt van de nieuwjaarsduik? Stuur ze op naar redactie@texelsecourant.nl.





Het is volbracht, de handen kunnen omhoog.

(Foto's Job Schepers)







Opwarmen in de hot tube





De inschrijving in De Koog.