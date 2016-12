Restauratiesubsidie Oudheidkamer en Graanpakhuis

De Oudheidkamer in Den Burg.

De Oudheidkamer in Den Burg.

Kaap Skil heeft van de provincie een bijdrage van ruim €70.000,- ontvangen voor restauratie van de Oudheidkamer en het Graanpakhuis in Oudeschild.

€25.000,- is bestemd voor de Oudheidkamer en ruim €46.000,- voor het Graanpakhuis. Beide Rijksmonumenten zijn toe aan groot onderhoud. Voor de restauratie ontving Kaap Skil eerder dit jaar instandhoudingsubsidie via de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het geld kwam uit de voormalige Brim-regeling, nu de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Het resterende geld dat nodig is voor de restauratie betaalt de Stichting Texels Museum, waaronder Kaap Skil valt.

Corina Hordijk van Kaap Skil ontving het geld woensdag uit handen van gedeputeerde van Cultuur Jack van der Hoek. De overhandiging gebeurde in het monumentale Huize Barnaart in Haarlem. De restauratie staat gepland voor komend jaar.