Schuifelen langs kraampjes op sfeervolle kerstmarkt

Volop sfeer op de kerstmarkt in Oosterend zaterdag.

Vanaf de opening om 16.00 uur heerste er volop drukte bij de kraampjes rond de historische Maartenskerk. Meer dan vijftig verschillende stands, meer zeer uitleenlopende koopwaar. Van schilderijen tot gebreide mutsen, kerststukjes en allerlei etenswaren. En niet te vergeten Glühwein.

Er was gerookte en gebakken vis en live muziek in de Maartenskerk en in de kelder van Wijnhuis Texel. De kerstmarkt duurde tot 20.00 uur.





Levend engeltje op de kerstmarkt.





Eline Jongejan, Kjell Werkman en Henk Vroom.





Kunstverkoop ten bate van de Peperhof.