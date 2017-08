Zomeravondconcert in kerkgebouw "De Burght"

Vocaal mannenkwartet La Notte: David Cohen - counter-tenor, Jan Krimp - tenor, Paul Blommaert - tenor en Willem Bouwman - bas, verzorgt het 14e zomeravondconcert.

De toegang is vrij en na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Met Texel heeft La Notte een speciale band. Al vijftien maal is het ensemble zijn seizoen begonnen op een dinsdagavond eind augustus met een concert georganiseerd door de Raad voor het Zomerwerk van de Texelse kerken. Wij prijzen ons gelukkig dat we ook dit jaar weer, op 29 augustus om 20.15 uur van de partij mogen zijn in kerkgebouw "De Burght" in Den Burg, helaas niet als kwintet, maar als kwartet. We hopen spoedig de opengevallen bariton-plek te kunnen opvullen.

In 1989 besloot een viertal mannen die elkaar kenden uit het Amsterdamse muziekwereldje een mannenkwartet op te richten. In eerste instantie vielen ze op het romantische repertoire uit de 19e eeuw. Dichters als Goethe en Schiller hielden zich graag bezig met onderwerpen als het woud, de maan, de liefde, het noodlot en de nacht: dat leverde het kwartet zijn naam op: De nacht, of liever, op z'n Italiaans La Notte. Het spreekt dus vanzelf dat de Schubertliederen Mondenschein, Die Nacht, Nachthelle, Die Nachtigall en Nachtmusik in de repertoirelijst van La Notte staan.

Na enige tijd besloot het kwartet zich ook met Renaissancemuziek bezig te houden en om ook vijfstemmige liederen van Lassus, Dowland, Josquin des Prez, Monteverdi, Morales en anderen te kunnen uitvoeren was er een counter-tenor nodig. En zo werd La Notte een kwintet. Vele voetstappen hebben ze in Utrecht liggen in het kader van de fringe-concerten van het Festival Oude Muziek. Ook in het Oude Muziek Festival in Hoorn was La Notte vele malen te horen.

Ook een ander genre diende zich aan: de welluidende, lichtvoetige, romantische en soms ondeugende nummers van bijvoorbeeld de Duitse Comedian Harmonists en de Amerikaanse Revellers uit de twintiger en dertiger jaren van de 20e eeuw.

Bij vele soorten gelegenheden zoals concertseries, jubilea, kerkdiensten, verjaardagen, openingen van tentoonstellingen etc. is La Notte te horen en in de ruim 25 jaar van zijn bestaan heeft het ensemble een zeer uitgebreid repertoire opgebouwd, zodat programma's met de meest uiteenlopende thema's ten gehore kunnen worden gebracht: eten, drinken, liefde, dood, lamentaties, dieren, royalty, storm en wind, pelgrimage, heiligen etc.