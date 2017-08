Zomeravondconcert in de Hoornderkerk

Het 13e zomeravondconcert wordt dinsdagavond 22 augustus om 20.15 uur gehouden in de Hoornderkerk te Den Hoorn en wordt verzorgd door het Delta Piano Trio, bestaande uit Gerard Spronk - viool, Irene Enzlin - cello en Vera Kooper - piano.

Uitgevoerd worden werken van Frank Martin, Jacob ter Veldhuis en Rovert Schumann.

De toegang is vrij en na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Het hoogtepunt van ons vorige seizoen was het winnen van onze derde 1e

prijs op een internationaal concours, ditmaal tijdens het 'Orlando

Concours' (voorheen Charles Hennen Concours) in Kerkrade vorige maand.

Dit resulteerde in uitnodigingen uit binnen- en buitenland, alsmede optredens

op radio en televisie. Zo waren we te gast in het VPRO programma 'Vrije

Geluiden' en het Radio 4 programma 'Spiegelzaal'.



Daarnaast maakten we het afgelopen jaar ons debuut in Londen, Moskou en

New York en wonnen we de 2e prijs tijdens de 'Gianni Bergamo Competition'

in Lugano (Zwitserland). In augustus tekenden we een contract bij het

platenlabel Naxos Records voor onze debuut CD, die in maart 2016 zal

worden opgenomen.



We besteden veel zorg en aandacht aan de samenstelling van onze

programma's, waarbij we de bekende en geliefde pianotriowerken graag

combineren met vondsten uit het nog onbekende repertoire. Dit maakt onze

programma's aantrekkelijk voor zowel de ervaren concertganger als voor

de nieuwe bezoeker.