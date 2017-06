Jazzmuzikanten die optreden tijdens Jazz on the Waves in De Toegift@klif12.nl.

Jazzmuzikanten die optreden tijdens Jazz on the Waves in De Toegift@klif12.nl.

Theater-restaurant De Toegift@Klif12.nl is donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 juni het toneel van Jazz on the Waves. Een keur aan gerenommeerde jazzmuzikanten laat de tent drie dagen lang swingen.

Dit wordt alweer de vijfde editie van jazzfestival Jazz on the Waves in Den Hoorn. Het intieme festival met jazz, improvisatie en wereldmuziek in en rondom Den Hoorn. Vanaf de start in 2012 heeft het evenement jaarlijks een bijzonder programma met optredens van vele bekende artiesten en aanstormend talent. Hieronder het programma.

Donderdag 15 juni

20.30 uur – Eric Vloeimans en Remy van Kesteren

Trompetfluisteraar en alleskunner Eric Vloeimans gaat samen met topharpist Remy van Kesteren op zoek naar de muziek van de stilte. Het tweetal verkent klassiek, jazz en improvisatie in een doorlopend programma vol verrassingen. Dit concert vindt plaats in het Hoornder kerkje.

22.30 uur – huisband Wild Organ & Drums

Onze 'huisband' om lekker nog even uit je dak te gaan: Wild Organ & Drums. Een tweekoppige band bestaande uit toetsenist Hans de Wild en drummer Peter Weissink. Ze spelen energieke, soulachtige jazz met hints naar funk en dance. Een cross-over in optima forma in een swingende jas gegoten, waarbij niemand stil kan blijven zitten of staan! In De Toegift @ Klif 12.

Vrijdag 16 juni – In De Toegift @ Klif 12

20.30 uur – Estafest

Vier van de meest eigenzinnige improvisatoren die op dit moment in Nederland rondlopen vinden elkaar in het sprankelende ESTAFEST. Met de meest waanzinnige composities, veroorzaken gitarist Anton Goudsmit, violist en cajonspeler Oene van Geel, saxofonist Mete Erker en pianist Jeroen van Vliet ontroering, verwarring en beweging.

22.30 uur – huisband Wild Organ & Drums

Zaterdag 17 juni – In De Toegift @ Klif 12

20.30 uur –Yuri Honing Acoustic Quartet

Het Yuri Honing Acoustic Quartet combineert op een indrukwekkende manier elementen uit de jazz, pop en de oude muziek. Sinds een paar jaar leidt Honing (Boy Edgar prijs 2012) zijn akoestische kwartet met Wolfert Brederode op piano, de IJslandse bassist Gulli Gudmundsson en drummer Joost Lijbaart.

22.30 uur – huisband Wild Organ & Drums

Kaarten: per avond €25,00 -. Een passe-partout voor drie avonden kost €65,00, via info@klif12.nl. Kaartverkoop: www.klif12.nl of bij Theater Restaurant De Toegift @Klif12.