Contrabas en piano in de Doopsgezinde kerk te Den Burg

Het derde zomeravondconcert wordt dinsdagavond 13 juni a.s. om 20.15 uur gehouden in de Doopsgezinde kerk te Den Burg. James Oesi - contrabas en Andrea Vasi voeren werken uit van Franz Schubert en César Franck.

Contrabassist James Oesi is sinds zijn komst naar Nederland in 2009 een bekend gezicht in de klassieke en moderne muziekwereld. De uit Johannesburg afkomstige bassist studeerde o.a. aan beroemde conservatoria te Moskou en Den Haag, waar zijn eindexamen met een 10 met aantekening werd gewaardeerd. James, die vele prijzen won, trekt als solist door het land en speelde op vele festivals, voor NPO-Radio4 en bij Podium Witteman en Vrije Geluiden. Ook is hij de initiatiefnemer van het Dutch Double Bass Festival.

De Roemeens-Nederlandse pianiste Andrea Vasi studeerde aan het Koninklijk Conservatorium te Den-Haag. Zij won vele prijzen tijdens concoursen en als winnares van het bekende Prinses Christina Concours trad zij, zowel als solist als begeleider tot twee keer op in de befaamde Carnegie-Hall te New York. Daarnaast maakte zij concerttournees naar o.a. Frankrijk, België, Zwitserland, de V.S., Canada, India en Argentinië.

Op Texel speelt dit internationaal gelouterde duo Sonates, oorspronkelijk voor arperggione en viool, maar door James virtuoos gespeeld op contrabas.

De toegang is vrij en na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.