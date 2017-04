Nieuw aanbod voor jong en oud in bioscoop

Nieuwe aanbod, voor jong en oud, in Cinema Texel. Het achtste deel van de 'Fast & Furious-films' gaat in première. De jongere garde kan terecht bij 'The Boss Baby'.

Fast & Furious 8:





Nu Dom en Letty op huwelijksreis zijn, Brian en Mia met vervroegd pensioen zijn gegaan en de rest van de crew vrijgesproken is, lijken de leden van het team normale levens te leiden. Maar als een mysterieuze vrouw (Charlize Theron) Dom verleidt om terug te keren naar het misdaadleven en hij degenen om zich heen bedriegt, wordt de hechte vriendschap van de groep op de proef gesteld. Van de kust van Cuba, naar de straten van New York City, naar de ijsvlaktes van de arctische Barentszzee, moet onze elite-eenheid wederom plankgas de wereld rond om een anarchist te belemmeren in het ontketenen van wereldwijde chaos... En om de man, die hen tot een familie maakte, thuis te brengen.

The Boss Baby:

DreamWorks Animation en de regisseur van Madagascar nodigen je uit om kennis te maken met een wel heel bijzondere baby. Hij draagt een pak, spreekt met de stem en de gevatheid van Alec Baldwin en schittert in The Boss Baby. The Boss Baby is een hilarisch verhaal over de impact die de komst van een nieuwe baby heeft op een familie. Dit alles wordt verteld vanuit het perspectief van een heerlijk onbetrouwbare verteller, een zeer fantasierijke 7-jarige jongen genaamd Tim. Dreamworks' The Boss Baby is een originele komedie voor jong en oud, en is voorzien van een gewiekste en met liefde gevulde boodschap over het belang van familie.