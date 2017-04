Basiscursus Fotografie bij Artex

Op dinsdag 18 april om 19:30 uur start bij Artex - Kunstenschool Texel de Basiscursus Fotografie onder leiding van Edwin Boering. Tijdens deze cursus wordt niet alleen de techniek van fotografie belicht, maar vooral de motivatie en het verhaal/de zeggingskracht van de cursisten en hun foto's. Ook wordt ingegaan op de historie, techniek en compositie van fotografie.

Vanwege de persoonlijke insteek is deze cursus niet alleen interessant voor amateur-fotografen, maar ook voor leerlingen die naar een vakopleiding willen en geprikkeld moeten worden een eigen identiteit aan hun portfolio te geven. Theorie en praktijk van belichten, alles over diafragma, sluitertijd, scherpte, scherptediepte, compositie en de mogelijkheden van je eigen camera worden behandeld. Je krijgt diverse opdrachten om de geleerde theorie in praktijk toe te passen en je creativiteit te ontwikkelen. Leerlingen CKV van de OSG De Hogeberg krijgen €50,- CKV-korting op deze cursus, de cursus telt mee voor CKV-punten.

De cursus Fotografie bestaat uit 8 lessen van 2 uur en gaat, bij voldoende belangstelling, van start op dinsdag 18 april om 19:30 uur bij Artex. Voor meer informatie en/of opgave kunt u contact opnemen met Artex via 0222-313493 of kijk op de website van Artex.