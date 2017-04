Oudeschild krijgt een kunstwerk

De kunstcommissie Oudeschild roept iedereen op om ideeën te leveren voor een kunstwerk in Oudeschild.

Het kunstwerk vloeit voort uit het initiatief van het Texelfonds om alle Texelse dorpen een beeld te geven. Het kunstwerk in Oudeschild moet iets te maken hebben met heden en of verleden van het dorp. De kunstcommissie wil de voorstellen in dorpshuis 't Skiltje tentoonstellen, zodat het dorp mee kan kijken en beslissen welk plan de voorkeur heeft. Dus het is van belang dat er een duidelijke tekening en uitleg op papier komt. Voor het ontwerp, maken en plaatsen van het kunstwerk is €15.000,- beschikbaar gesteld. De uiterste inleverdatum is 31 mei. De kunstcommissie maakt in overleg met het Texelfonds de definitieve keuze uit de drie meest gekozen plannen. Voor vragen kan men terecht bij de bijstaande leden van de kunstcommissie: Martien Boom, Heemskerkstraat 55 , martienboom@texel.com, Noor Steen, Barentszstraat 17, hemelris@xs4all.nl en Jolet Leenhouts, De Ruyterstraat 135. joletleenhouts@texel.com