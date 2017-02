Met onder meer de premiere van 'Fifty Shades Darker' en de 'LEGO Batman Film' en 'xXx: Return of Xander Cage' is er weer voor ieder wat wils in Cinema Texel.

Fifty Shades Darker



De cast bestaat verder uit o.a. Eric Johnson (Jack Hyde – Anastasia's nieuwe baas), Luke Grimes (Elliot - Christians broer), Rita Ora (Mia - Christians zus), Victor Rasuk (José - Anastasia's goede vriend), Eloise Mumford (Kate - Anastasia's beste vriendin), Max Martini (Taylor - Christians bodyguard), Bella Heathcote (Leila Williams – een ex van Christian), Kim Basinger (Mrs. Robinson) en Marcia Gay Harden (Dr. Grace Trevelyan Grey - Christians moeder). De "Fifty Shades" boeken zijn in 52 verschillende talen vertaald en er zijn wereldwijd meer dan 90 miljoen boeken verkocht. In Nederland zijn er meer dan 2,5 miljoen exemplaren verkocht. Het is één van de best verkochte boekenreeksen ooit. Fifty Shades Darker is geregisseerd door James Foley (Fear, House of Cards) en geproduceerd door Michael De Luca, Dana Brunetti, Marcus Viscidi, en de schrijfster van de boeken, E.L. James. Het scenario is geschreven door Niall Leonard.

LEGO Batman Film (NL)

In de geest van de zorgeloze pret die De LEGO® Film tot een wereldwijd fenomeen maakte, speelt de zelfbenoemde leider van dat gezelschap – LEGO® Batman – nu de hoofdrol in zijn eigen bioscoopavontuur. Er liggen grote veranderingen op de loer voor Gotham City, en als Batman de stad wil redden uit de handen van De Joker en zijn sluwe plannen, zal hij zijn waakzame rol moeten laten vallen. Batman zal dit keer moeten proberen samen te werken met anderen, en misschien, heel misschien, zal Batman het dit keer leren om meer relaxed te zijn.

xXx: Return of Xander Cage

Vin Diesel is terug als Xander Cage, in xXx: Return of Xander Cage, het derde deel van de populaire actie franchise. De beruchte extreme sporter Xander Cage werkt nu samen met de regering, en raakt in conflict met de dodelijke Xiang (Donnie Yen) en zijn team. Om het duistere en onverwoestbare wapen, Pandora's Box, te vinden vormt Xander een geheel nieuw team van thrill-seekers. Hij raakt verstrikt in een internationaal complot en het lijkt erop dat diverse regeringen op het hoogste niveau hierbij betrokken zijn.

Aankomende events

Double Bill: Trainspotting + T2 Trainspotting --- zondag 12 februari

Zondag 12 februari organiseren we een double bill met de films Trainspotting en T2 Trainspotting.



De eerste voorstelling start om 18.30 uur en kaarten kosten €14,50 per persoon. LET OP! De leeftijdskeuring van deze voorstelling is 16 jaar. Personen onder de 16 jaar worden niet toegelaten.

T2 Trainspotting

Twintig jaren zijn verstreken. Er is veel veranderd maar er is ook veel hetzelfde gebleven. Mark Renton (Ewan McGregor) keert terug naar de enige plek die hij zijn thuis kan noemen. Daar wachten ze op hem: Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller), en Begbie (Robert Carlyle).



Trainspotting

De werkloze Renton probeert samen met z'n vrienden het leven in Schotland kleur te geven door drank, drugs, uitgaan en rondhangen. Na enkele grimmige gebeurtenissen besluit hij opnieuw te beginnen in Londen. Dat lijkt te lukken: hij is van de drugs af en heeft een baan en een vriendin. Plotseling staat z'n oude vriend Begbie, voor wie de grond in Edinburgh ook te heet onder de voeten is geworden, voor de deur. Met hem komen ook de oude gewoonten weer bovendrijven.