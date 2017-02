In de krant van afgelopen vrijdag is per abuis een verkeerd filmprogramma terecht gekomen. Dat is zonde, aangezien er een aantal nieuwe films draaien. Hierbij alsnog het nieuwste aanbod van Cinema Texel.

Brimstone - Martin Koolhoven



Brimstone is een duister verhaal dat zich afspeelt aan het einde van de 19e eeuw. Een spannende, gewelddadige en epische thriller over Liz, een jonge vrouw wiens leven en dat van haar gezin op het spel komt te staan als een huiveringwekkende dominee in haar leven verschijnt.

Split



Kevin (James McAvoy), die lijdt aan een meervoudige persoonlijkheidsstoornis, wordt door een van de persoonlijkheden die in hem leeft, aangezet tot het ontvoeren van drie tienermeisjes waaronder de scherpzinnige Casey (Anya Taylor-Joy, The Witch). Samen met zijn vertrouwde psychiater Dr. Fletcher (Betty Buckley) moet Kevin een overlevingsstrijd voeren met alle persoonlijkheden die in hem schuilen.

De LEGO Batman Film (NL) --- Vanaf woensdag 8 februari

In de geest van de zorgeloze pret die De LEGO® Film tot een wereldwijd fenomeen maakte, speelt de zelfbenoemde leider van dat gezelschap – LEGO® Batman – nu de hoofdrol in zijn eigen bioscoopavontuur. Er liggen grote veranderingen op de loer voor Gotham City, en als Batman de stad wil redden uit de handen van de Joker en zijn sluwe plannen, zal hij zijn waakzame rol moeten laten vallen. Batman zal dit keer moeten proberen samen te werken met anderen, en misschien, heel misschien, zal Batman het dit keer leren om meer relaxed te zijn.

Fifty Shades Darker --- Première --- Vanaf 9 februari

Jamie Dornan en Dakota Johnson zijn terug als Christian Grey en Anastasia Steele in de nieuwe spraakmakende film Fifty Shades Darker, gebaseerd op het tweede boek (Vijftig Tinten Donkerder) van de bestselling boekenreeks van E L James. De cast bestaat verder uit o.a. Hugh Dancy (Dr. Flynn - de therapeut van Christian), Eric Johnson (Jack Hyde - Anastasia's nieuwe baas), Jennifer Ehle (Carla - Anastasia's moeder), Luke Grimes (Elliot - Christians broer), Rita Ora (Mia -- Christians zus), Victor Rasuk (José - Anastasia's goede vriend), Eloise Mumford (Kate - Anastasia's beste vriendin), Max Martini (Taylor - Christians bodyguard), Bella Heathcote (Leila Williams - een ex van Christian), Kim Basinger (Mrs. Robinson) en Marcia Gay Harden (Dr. Grace Trevelyan Grey - Christians moeder). De 'Fifty Shades' boeken zijn in 52 verschillende talen vertaald en er zijn wereldwijd meer dan 90 miljoen boeken verkocht. In Nederland zijn er meer dan 2,5 miljoen exemplaren verkocht. Het is één van de best verkochte boekenreeksen ooit. Fifty Shades Darker is geregisseerd door James Foley (Fear, House of Cards) en geproduceerd door Michael De Luca, Dana Brunetti, Marcus Viscidi, en de schrijfster van de boeken, E L James. Het scenario is geschreven door Niall Leonard.

Seniorenprogramma

Donderdag-/dinsdagmiddag zijn er weer seniorenvoorstellingen! Koffie/thee, iets lekkers en film voor maar €7,00 per persoon. (Exclusief eventuele toeslagen)

Dinsdagmiddag (7-2): 14.00 Exhibition on Screen: Rembrandt; 14.15 La La Land;

Dinsdagmiddag (14-2): 14.00 Exhibition on Screen: I, Claude Monet; 14.15 Brimstone;