Van Rossem smaakmaker op Dag van de Texelse Vrijwilligers

Historicus, Amerika-deskundige en tv-persoonlijkheid Maarten van Rossem was zaterdag de grote smaakmaker tijdens de Dag van de Texelse Vrijwilliger in De Kiekendief op De Krim.

"Ik doe nooit iets vrijwilligs", begon Van Rossem zijn betoog. Dus het mocht bijzonder heten dat hij er vanuit Utrecht voor naar Texel was gekomen om pro deo zijn verhaal te doen. Ten overstaan van een zaal vol vrijwilligers, waarbij menig lachsalvo door de zaal ging. "U houdt Texel op de been, als u er mee op zou houden, dan zou het eiland vrij snel onder de golven verdwijnen", sprak Van Rossem. "Ik hoop trouwens wel dat u vrijwillig bent gekomen om naar mij te luisteren." In zijn hilarische betoog ging hij in op de ontwikkelingen in de samenleving. Hij omschreef Nederland als een uniek welvarend land. "Eén van de ongelukkige dingen is dat Nederland gegijzeld wordt door mensen die ontevreden zijn", verwees hij naar de opkomst van het populisme. Verwijzend naar de in zijn oog "treurige ontwikkelingen in De Koog" had de Utrechter die al een jaar of zestig naar Texel komt een boodschap aan Texelaars: "Wees voorzichtig, slacht niet de kip met de gouden eieren."

De dag was georganiseerd door Texels Welzijn. In haar openingswoord zei Brigitte Hollands dat Texel zich rijk mag rekenen met de vele vrijwilligers. "Maar vrijwilligers kunnen en willen geen onbetaalde professionals zijn." Ze uitte haar zorg over de groeiende druk op vrijwilligers. "We weten dat vrijwilligers in hoge mate bereid zijn zich in te zetten, maar moeten ons tegelijk realiseren dat die vrijwillige inzet grenzen kent."