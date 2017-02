Den Hoorn krijgt Broadway Boulevard

In Den Hoorn vindt van dinsdag 30 mei tot en met zondag 4 juni een extra Broadway plaats. Dat gebeurt in het kader van de Lange Juni Cultuurmaand Texel.

Het wordt een iets andere variant dan de Broadway die om de twee jaar met Pinksteren in Den Hoorn wordt gehouden.

Bezoekers van Broadway Boulevard, zoals de extra editie heet, krijgen op één avond drie verschillende voorstellingen te zien in De Hoeksteen, de Vermaning, De Waldhoorn, de Drijverschool, het Orgelatelier of de schuur van Axel aan de Witteweg.

Daarna is er elke avond van 23.00 tot 0.00 uur in Klif 12 nog een afsluitend optreden van de Open BAC Band van het Betty Asfalt Complex in Amsterdam.

Komende zondag 5 februari begint om 16:00 uur in Klif 12 de kaartverkoop voor Broadway Boulevard. Een kaart voor één avond (met drie voorstellingen) kost €17,50. Een los kaartje voor de vierde voorstelling in Klif 12 kost €5,-.

Mensen die een kaart voor alle vier de voorstellingen op één avond kopen, betalen €20,-. Vanaf maandag 6 februari is de webwinkel van Broadway Boulevard online en kunnen ook daar kaarten worden gekocht. Meer informatie op www.broadwaytexel.nl.

Onderstaand een overzicht van de kleinkunstenaars die hun opwachting maken tijdens Broadway Boulevard.

Beperkt Houdbaar – impro comedy

Bij Beperkt Houdbaar improviseren Stefan Hendrikx en Andries Tunru aan de hand van input uit het publiek een complete comedyfilm, met alles er op en er aan. Álles. Meerdere verhaallijnen, een stuk of twintig personages, en aan het einde komt alles bij elkaar. Iedere avond is uniek, en jij bepaalt mee waar het verhaal over gaat!

http://wijzijnbeperkthoudbaar.nl/

Berry Lussenburg – Als vanouds!

Als cabaretier debuteerde Berry in 2001 op het Leids Cabaretfestival. Sindsdien speelde hij al zijn avondvullende programma's in Klif 12 op Texel. Berry is als vanouds! Snel, actueel, scherp, ingetogen en laat zijn liefde voor onze taal zich weer in sterke, grappige, ontroerende teksten vertalen.

http://www.berrylussenburg.nl/

Bovenste Knoopje Open – Hier en nu, dus haast je

Er raast een trein door het vlakke land. Aan boord: twee jongens, op de vlucht van de alledaagse haast. Gewapend met wierook en voetenbad. De zon dendert de coupé binnen, buiten grazen gezette koeien en de tijd tikt door. Stap aan boord van een muzikaal, poëtisch en humoristisch kleinkunstprogramma.

http://bovensteknoopjeopen.nl/

Britta Maria – Chansons van schoonheid en troost

Zangeres Britta Maria, pianist/zanger Maurits Fondse en meester-accordeonist Oleg Fateev bezingen het leven in al haar facetten, de liefde, de hoop, maar ook de pijn en de teleurstelling, het gewone en het bijzondere. Een voorstelling waarin het Franse en het Nederlandse lied elkaar ontmoeten.

http://brittamaria.nl/

Dominique Engers – Geen haast

Een theaterconcert voor de liefhebber van het betere Nederlandse lied. Dominique zingt over dierbare dingen die zij met u wil delen. Samen met een drietal fenomenale muzikanten die van ieder optreden een meeslepend feest maken. Een poëtische, muzikale, liefdevolle ode aan alles wat de moeite waard is om even bij stil te staan.

Edouard – Een echte fransman van geboorte

Edouard wordt vooral gewaardeerd om zijn charmante presentatie en warme stem. Met zijn eigen chansons, maar ook met die van Brel, Fugain, Aznavour e.a. brengt hij zijn publiek in vervoering en weet het mee te slepen in een heerlijke melancholie. Speciaal op Broadway Boulevard wordt hij begeleid op piano en accordeon door Marco Hoogland.

Elke Vierveijzer – Om Te Janken Zo Mooi

Een 'liedje' is een deuntje dat vervliegt. Maar een 'lied' kerft zich voor altijd in je huid. Elke Vierveijzer zingt, met aan de piano Michiel Wetzer, een selectie uit de mooiste liederen van één man die de kunst van het lied als geen ander verstond: Maarten van Roozendaal. Van Alsof er niets is gebeurd tot Het te late einde en van Mooi tot Red mij niet.

Ellen Dikker – Buitenspel

Ellen zet de spelregels naar haar eigen hand. Met hilarische verhalen, spitse humor en virtuoze types bouwt ze haar eigen universum waarin winnaars kunnen verliezen en losers winnen. De pers: "Het lijkt op een avondje lichtvoetig amusement, maar Ellen Dikker is meer, veel meer ... Zij is innemend, intelligent en heeft achter de lach een hoop te vertellen."

http://www.ellendikker.nl/

Ernst de Corte – Lied van mijn vader

Ernst brengt de liedjes van Jules naar de mensen. Naast bekendere liedjes omvat dit programma ook minder bekende liedjes. De pianobegeleiding is in handen van Guus Westdorp. Zo laven we ons nog eens aan de wonderschone melodieën van Jules de Corte en kunnen we genieten van zijn zuivere taalkunst. Jules' stem mag niet verloren gaan!

http://ernstdecorte.com/

Haan en Hoogeboom – Vonken

Een muzikaal cabaretprogramma van Dorien Haan en Johan Hoogeboom. Hij wil er niet bij horen, zij kan ze niet houden. Hij schaamt zich, zij slooft zich uit. Hij kijkt of wabi-sabi iets voor hem is. Zij overweegt nu toch echt te gaan kooivechten. Met vurige liedjes en aanstekelijke humor gaan ze elkaar te lijf tot de vonken ervan af spatten.

http://www.dorienhaan.nl/

http://johanhoogeboom.nl/

Jan Rot – Let's go for it

Jan weet nog niet precies wat hij gaat doen. Hij kan tenslotte alle kanten op. Dode tekstdichters altijd gezellig, maar hij kan ook zijn vakantiealbum zomerhits solo doen. Of de jaren 80 op maat. Of het beste uit… Nou ja, elk half uur kan ook compleet anders zijn. Maar één ding staat vast: verROT goed!

http://www.janrot.nl/

Johnny ontmoet Shaffy

Martin Spee, Hanneke van den Biggelaar, Johan Hoogeboom (piano) en Bart Roelofs. Op een verrukkelijke muzikale reis door twee levens, soms groots, soms heel klein, struikelen we over de verschillen, overeenkomsten en ontroerende paradoxen. Johnny en Shaffy, niet voor het eerst samen in één theater, wel voor het eerst een ontmoeting op een dieper menselijk niveau, los van sterrenstatus bekeken vanuit het heden.

http://www.martinspee.nl/

LOS - Vast

Hou je VAST voor de meiden van LOS, want het is tijd om volwassen te worden! Ze zijn nu rond de 30 en staan voor belangrijke keuzes. VASTigheid, een droom en een nachtmerrie tegelijk. Terwijl ze zich staande proberen te houden op hun hoge hakken, vallen ze van de ene in de andere komische situatie. Bomvol hilariteit en muzikaliteit, dat staat wel VAST.

http://www.los-muziektheater.nl/

Maartje & Kine – Het beste van twee

'De mooiste muziek, betoverende glimlachen, legs, humor en een grote verzameling muziekinstrumenten' en 'Verfrissende muzikale comedy' zijn zomaar wat quotes uit de vier-sterren recensies over hun programma's. Een energiek, vrolijk, ontwapenend en messcherp damesduo dat als een frisse wind Broadway Boulevard aandoet.

http://www.maartjeenkine.nl/

Marjolein Meijers – Muziek!

Als je als muzikant al 40 jaar op de planken staat en van die 40 jaar al 30 jaar theatervoorstellingen met muziek maakt, moge duidelijk zijn dat MUZIEK! niet zomaar eigen liedjes zijn maar ook een persoonlijk en muzikaal verhaal in mijn moedertaal. Van Rotterdam naar Ierland, langs koppige cajuns en Amerikaanse old time naar oost Europees.

http://www.marjoleinmeijers.nl/

Merijn Krol – Kantelpunt

Nadat hij tijdens het Amsterdams Kleinkunst Festival 2016 hier in januari op Texel de sterren van de hemel speelde, stond hij uiteindelijk in de grote finale in Amsterdam! Merijn is heel goed in staat om dat wat hem bezig houdt om te zetten in liedjes, conferences en andere theatrale uitspattingen, terwijl hij zichzelf daarbij begeleidt.

Nadja Filtzer – Vive Piaf!

Nadja Filtzer neemt je mee in de achtbaan van Edith Piaf's leven en chansons. Een compilatie van het grootse en meeslepende levensverhaal van de straatmus die uitgroeide tot grande dame van het Franse Chanson. Met nummers als Rien de rien en La Vie en Rose, maar ook in eigen Nederlandse vertalingen en minder bekende juweeltjes. Piano: Leo Bouwmeester.

http://www.nadjafiltzer.nl/

Onno Innemee en Liliane de Graaf – Liedjes van Kees Torn

Een cabaretière en een cabaretier op 1 podium. Dat is spannend. Een mooie jonge vrouw en een oude minder mooie man. Maar zijn ze wel zo verschillend? Al is hier en daar een generatiebreukje duidelijk zichtbaar. Humor is wat hen bindt met als cement de mooiste en grappigste liedjes van Kees Torn. Alleen dat al staat garant voor een unieke avond.

http://www.onnoinnemee.nl

http://lilianedegraaf.nl/

Reijn en Goed – De Gouden Tips

Wat hebben Michelle Obama, Madonna, Neelie Kroes, Anouk, Maxima en Angela Merkel met elkaar te maken? Alles! Ze hebben Power in da House! Gaat dat over geld, buikspieren, of andere 'core business'? Twee rascomédiennes onderscheiden zich door hun dynamische, muzikale en directe aanpak. Scherpe humor die doet denken aan "Absolutely Fabulous".

http://www.reijnengoed.nl/

Thijs van de Meeberg – Er mag gedanst worden

De Volkskrant: 'Met zijn verhaalstructuur is Van de Meeberg een fijne Freek de Jonge light' en gaf drie sterren. 'Interessant, aanstekelijke lichaamstaal, goede muziekkeuze en heel vermakelijk' oftewel: 'Hij slaat mooie onverwachte paden in' en 'Je weet nooit wat hij op de volgende kruising gaat doen'. Winnaar Leids Cabaretfestival 2015.

http://thijsvandemeeberg.nl/

Tobi Kooiman – Ratiociale Comedycatie

Tobi: ik ben sinds kort een soort cabaretier en mijn programma heet sinds kort Ratiociale Comedycatie. Het programma heet niet "sinds kort Ratiociale Comedycatie": het heet "Ratiociale Comedycatie" en die naam bestaat nog niet zo lang. Het concept: ik vertel over mijn mislukte pogingen om logisch om te gaan met mensen en het leven. U denkt achteraf: 'Dat was grappig.'

Open BAC Band – elke avond van woensdag t/m zondag 0m 23.00 uur

Al drie jaar lang verzorgt de Open BAC-band in zijn huidige formatie elke dinsdag in het Betty Asfalt Complex een swingend raamwerk rond de befaamde Open BAC, het podium waar zowat elke Nederlandse cabaretier ooit zijn eerste stappen heeft gezet. Wekelijks vertolken zij hier de mooiste liederen die onze kleinkunst-geschiedenis rijk is en begeleiden de presentator van de avond. Intussen hebben zij samengespeeld met grote namen als Brigitte Kaandorp, Paul Haenen, Erik van Muiswinkel, Paul de Munnik, Huub van der Lubbe e.v.a. Speciaal voor Broadway spelen zij een selectie van de hoogtepunten die de afgelopen jaren voorbij zijn gekomen en hebben zij voor de gelegenheid een aantal van hun "vrienden" uitgenodigd om hun favoriete kleinkunstlied ten gehore te brengen.

http://www.bettyasfalt.nl/