Optreden koren in RK-kerk Den Burg

Het Texels Vrouwenkoor en het Texels Christelijk Mannenkoor geven vanmiddag vanaf 15.00 uur een gezamenlijk concert in de Rooms-katholieke kerk in Den Burg.

Beide koren zingen hun eigen repertoire en er worden twee liederen gezamenlijk gezongen. Voor de pauze is dat "Ich fahr dahin " van Johannes Brahms en aan het einde van het concert zingen de koren 'Believe me, if all those endearing young charms' van Thomas Moore.

Het Texels Vrouwenkoor staat onder leiding van dirigent Arie Groen, het Texels Christelijk Mannenkoor wordt geleid door Piet de Reuver. Karen Haasdijk en Arie Abbenes begeleiden de zang op de vleugel. Organist Arie Abbenes verzorgt ook een intermezzo op het kerkorgel.

De kerk aan de Molenstraat is vanmiddag vanaf 14:30 uur geopend. Na afloop wordt een deurcollecte gehouden.