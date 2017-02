Cursus creatief schrijven bij Artex

Op dinsdag 7 februari aanstaande start bij Artex - Kunstenschool Texel de cursus Creatief Schrijven. Deze 7-weekse cursus is bedoeld voor jongeren en volwassenen die bloggen, korte verhalen schrijven, dromen van een eigen roman, een dichter in de dop zijn, of gewoon soms kleine stukjes opkrabbelen voor zichzelf.

Er wordt gedurende de cursus geoefend in het waarnemend schrijven en herschrijven. We analyseren eigen werk en literaire teksten, we onderzoeken het eigen schrijfproces en experimenteren met verschillende proza- en poëzievormen en schrijftechnieken. In de les zullen we veel vertellen, schrijven, voorlezen en herschrijven. Ook worden er kleine huiswerkopdrachten gegeven. Iedereen kan zijn/haar schrijftechniek verbeteren en talent ontwikkelen!

Creatief Schrijven start op dinsdag 7 februari om 19:00 uur bij Artex en wordt gegeven door Gitta de Leeuw. Gitta is afgestudeerd docent Literaire Vorming (School of Writing, HKU).

Voor meer informatie: neem contact op met Artex via 0222-313493 of klik hier.