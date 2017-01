Artex komt met nieuw cursusaanbod

De Mattheus Passion van Johann Sebastian Bach wordt zondag 2 april voor het eerst op Texel opgevoerd. Het koor Toonkunst Rotterdam verzorgt de uitvoering van het beroemde muziekstuk. Texelse kinderen kunnen meedoen aan de uitvoering.

Artex heeft een Bach Jeugdkoor opgericht voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar om te oefenen voor de uitvoering. Het koor staat onder leiding van Ellen Verburgt en Mariken Stoverinck. Tijdens zes repetities van een uur wordt geoefend op stemtechniek en zuiverheid en er wordt toegewerkt naar de uitvoering op 2 april in de Rooms-katholieke kerk in Den Burg. Het Artex Bach Jeugdkoor verzorgt dan het zogeheten 'Soprano in Ripieno'. De eerste repetitie is komende woensdag om 15.30 uur bij Artex aan het Schilderend in Den Burg. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

De Kunstenschool heeft de komende tijd een serie nieuwe cursussen in petto waarbij onder meer op de actualiteit wordt ingespeeld. Zo start dinsdag 21 maart de twaalfdelige cursus 'Speel op Sail!'. Deelnemers leren hoe ze muziek uit de VOC-tijd kunnen maken. De cursus wordt eind juni afgesloten met een uitvoering op de haven van Oudeschild als Sail aan de gang is. Hetzelfde geldt voor de twaalfdelige cursus ''Vat Cool!" die op donderdag 16 maart begint en waarbij de cursisten leren drummen op olievaten.

Een greep uit het verdere aanbod van Artex. Vrijdag 10 maart start de cursus 'De reis van de sok en andere dingen die kwijt zijn' voor kinderen van 8 tot en met 13 jaar oud. Zij komen vijf keer bij elkaar om een boekje met eigen verhalen te verzinnen, schrijven, dichten, knippen, drukken en binden. Maandag 13 maart start het nieuw op te richten Artex Barokorkest dat muziek uit de zeventiende en de achttiende eeuw gaat spelen.

Nieuw is eveneens de fotografiecursus Sinister die zaterdag 4 maart begint. In vier lessen van twee uur bezoeken de deelnemers donkere en schimmige locaties op het eiland om het dramatisch effect van belichting in de fotografie te leren. Andere nieuwe cursus: creatief schrijven. De deelnemers oefenen vanaf 7 februari met name in het waarnemend schrijven om de eigen schrijftechnieken te verbeteren. Dinsdag 14 maart starten lessen over de chansons van Jaqcues Brel, Michel Fugain en Edith Piaf en voor jongeren begint op 2 maart een nieuwe editie van het Jongerentheater. Het Popkoor start op 9 februari met nieuwe repetities.

Artex heeft verder een aantal nieuwe lezingen in petto: Krzysztof Dobrowolski-Onclin is op 28 maart en 4,11 en 18 april te gast aan het Schilderend om te vertellen over kunstgeschiedenis. Dinsdagavond 28 februari is er een lezing over surrealisme, dinsdag 9 mei een lezing over de symboliek op euromunten en op vrijdagavond 24 maart vertelt Ellen Verburgt over de aanstaande Mattheus Passion.

Het gehele aanbod aan cursussen bij Artex (inclusief alle tijden) is te vinden op pagina 8 in deze krant. Daar staat ook hoe en waar er aangemeld kan worden voor een cursus. Roos Bakker van Artex wijst erop dat mensen niet bij elke cursus of les hoeven te wachten tot het begin. "We hebben ook een hoop lessen die het hele jaar door zijn en waar mensen kunnen instromen als ze belangstelling hebben." Leerlingen CKV van de OSG krijgen 50 procent korting bij het volgen van lessen bij Artex. De korting kan oplopen tot vijftig euro.

Het gehele cursusaanbod van Artex is hier te vinden.