La La Land, de winnaar van maar liefst zeven Golden Globes en in het bezit veertien Oscarnominaties draait vanaf deze week in Cinema Texel. Daarnaast doet de actiefilm Assassin's Creed zijn intrede.

La La Land



La La Land is een moderne variant op de klassieke Hollywoodmusical en een ode aan iedereen die durft te dromen. Mia (Emma Stone) droomt ervan actrice te worden in Hollywood. Tussen het serveren van koffie door rent ze van de ene auditie naar de andere. Jazzmuzikant Sebastian (Ryan Gosling) speelt piano in sjofele clubs om de eindjes aan elkaar te knopen en droomt van een eigen jazzclub. Voor beiden lijkt het leven waar ze op hopen ver weg. Het lot brengt deze dromers samen, maar is hun liefde bestand tegen de verleidingen en de teleurstellingen van het hectische leven in Hollywood? La La Land is een moderne variant op de klassieke Hollywood musical en een ode aan iedereen die durft te dromen.

Assassin's Creed

Dankzij een revolutionaire technologie die het beleven van genetische herinneringen mogelijk maakt, kan Callum Lynch (Michael Fassbender) in de huid kruipen van zijn voorvader Aguilar tijdens de 15e eeuw in Spanje. Callum ontdekt dat hij een afstammeling is van een mysterieus en geheim genootschap, de zogenaamde Assassijnen. Hij vergaart een grote hoeveelheid kennis en doet ongelofelijke vaardigheden op die hij kan gebruiken om het op te nemen tegen de onderdrukkende en krachtige Tempeliers in de tegenwoordige tijd.