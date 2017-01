Niet Schieten! 'Kusje erop!'

'Kusje erop'. Arend en Maarten gaan de strijd aan met het groeiende cynisme, de 'kusje erop' mentaliteit in een show met een hoge grapdichtheid en hilarische schijnlogica.

De wereld om ons heen verandert snel en het is tijd voor nieuwe helden! Mensen die zonder cynisme naar de wereld en vooral ook ….naar zichzelf durven te kijken. De mannen van Niet Schieten! doen dat vóór u. Niet omdat zij zulke helden zijn maar omdat het nodig is! Lach jezelf uit en je midlifecrisis in een midlife-uitdaging. Veel te eerlijk brengen ze hilarische en zeer herkenbare situaties. Hier en daar zal het een beetje schuren of een klein beetje pijn doen. Maar als herboren komt u 2 uur later de zaal uit en de enige kramp die u nog zult ervaren is de 'kramp in de kaken' van het lachen. En als dat echt teveel pijn doet ….Kusje erop!

Quotes

*) Een boel testosteron en gevatte grappen van een zeer energiek duo! (1eRang)

*) 'Herkenbare situaties van ons vijftigers zijn smaakvol vergroot en hilarisch gemaakt' (Theaterparadijs)

*) 'Niet Schieten is een fantastische voorstelling waarbij de tranen van het lachen over je wangen rollen (Theaterparadijs)

*) 'Niet Schieten is een hilarisch goede cabaretvoorstelling, je moet gewoon van de eerste tot de laatste minuut lachen, tot huilen aan toe. Alles wordt smaakvol gebracht, alles wel heel uitvergroot, wat op zich heel hilarisch is' (Ilovetheater)

Zaterdag 28 januari – 20.30 uur. Entree €16,00

Diner vooraf mogelijk, reserveren gewenst. 0222-319633, www.klif12.nl