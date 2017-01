Corien Kuip in Krim Kunstvitrine

Het werk van Corien Kuip-Groenendijk is tot en met 12 maart te zien in de Krim Kunstvitrine, die geopend is tijdens de openingstijden van de receptie van het vakantiepark.

Haar werkwijze is heel natuurlijk: Iets raakt haar, er komen daar een aantal schetsen uit voort, soms worden enkele foto`s van het onderwerp gemaakt. Daarna volgt de uitwerking in olieverf, acrylverf of pastel. Corien: "De mooiste momenten tijdens mijn werk zijn die speciale ogenblikken, waarin het toeval ineens door een bepaalde vorm of kleur een onverwachte wending geeft aan het schilderij. Dát uitwerken en laten spreken geeft vleugels aan mijn werk".

Af en toe maakt de kunstenares ook werk in opdracht. Het kunstzinnig proces, samen met een opdrachtgever uitwerken, vindt zij ook heel erg boeiend. "Er komen dan soms zomaar verrassingen tevoorschijn, die niet tot stand waren gekomen als het onderwerp alleen vanuit haar eigen standpunt zou hebben uitgewerkt", zo legt de kunstenares uit.