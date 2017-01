'Down to earth' doet deze week zijn intrede in Cinema Texel. Op woensdag 8 februari staat er weer een ladiesnight op de agenda. Fifty Shades Darker is dan de film.

Down to Earth: Op zoek naar een nieuw perspectief en zingeving leefden Rolf Winters en Renata Heinen met hun drie kinderen vier jaar in Noord Amerika samen met een Indianenstam. Daar ontstond het idee om de wijsheid van de stamoudsten op film vast te leggen. Het gezin trok daarop een jaar rond de wereld op zoek naar de verborgen Wisdom Keepers en leefden bij verschillende volksstammen op zes continenten. De film voert de kijker van de oevers van Lake Superior in Michigan tot het hart van de Amazone, van het Australische achterland tot de Kalahari woestijn en van de Andes tot aan de binnenlanden van India. Hun ontmoetingen met de 'Keepers of the Earth' laten niemand onberoerd.

LadiesNight: Fifty Shades Darker --- woensdag 8 februari

Jamie Dornan en Dakota Johnson zijn terug als Christian Grey en Anastasia Steele in de nieuwe spraakmakende film Fifty Shades Darker, gebaseerd op het tweede boek (Vijftig Tinten Donkerder) van de bestselling boekenreeks van E L James. De cast bestaat verder uit o.a. Hugh Dancy (Dr. Flynn - de therapeut van Christian), Eric Johnson (Jack Hyde - Anastasia's nieuwe baas), Jennifer Ehle (Carla - Anastasia's moeder), Luke Grimes (Elliot - Christians broer), Rita Ora (Mia -- Christians zus), Victor Rasuk (José - Anastasia's goede vriend), Eloise Mumford (Kate - Anastasia's beste vriendin), Max Martini (Taylor - Christians bodyguard), Bella Heathcote (Leila Williams - een ex van Christian), Kim Basinger (Mrs. Robinson) en Marcia Gay Harden (Dr. Grace Trevelyan Grey - Christians moeder). De 'Fifty Shades' boeken zijn in 52 verschillende talen vertaald en er zijn wereldwijd meer dan 90 miljoen boeken verkocht. In Nederland zijn er meer dan 2,5 miljoen exemplaren verkocht. Het is één van de best verkochte boekenreeksen ooit. Fifty Shades Darker is geregisseerd door James Foley (Fear, House of Cards) en geproduceerd door Michael De Luca, Dana Brunetti, Marcus Viscidi, en de schrijfster van de boeken, E L James. Het scenario is geschreven door Niall Leonard.

Over LadiesNight

Kaarten voor de LadiesNight kosten €12,50 per persoon. De voorstelling start om 19.30 uur en u bent welkom vanaf 19.00 uur. De LadiesNight is een gezellig avondje met de dames onder elkaar. Gezellig bijkletsen én genieten van een exclusieve voorpremière van een speciaal geselecteerde film!

Bij binnenkomst wordt je ontvangen met een heerlijk welkomstdrankje en lekker hapje. Aansluitend kun je op je gemak rondneuzen langs de stands met allerlei spullen op gebied van beauty, fashion, haar, accessoires en meer leuke items. Laat je vervolgens onderuit zakken in je luxe bioscoopstoel en geniet van de voorpremière. Wil je nog even verder shoppen of snuffelen bij de aanwezige stands? Dit kan in de pauze van de film. Om deze avond compleet te maken staat er bij vertrek nog een leuke goodiebag voor je klaar!