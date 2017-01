Aron Zeeman start nieuw project

Texel kijken en luisteren, dat is de naam van het nieuwe project van Aron Zeeman en de gelijknamige stichting. Het wordt een maandelijkse liveshow, steeds vanaf een andere locatie.

Het idee ontstond via succesvolle producties rond de Olympische Spelen met Dorian van Rijsselberghe, de Paralympische Spelen met Larissa Klaassen en natuurlijk StruûnTV dat dagelijks live werd uitgezonden vanuit hotel De Lindeboom. 'Texel kijken en luisteren' gaat iedere laatste zaterdag van de maand uitgezonden worden tussen 10:00 en 11:00 uur. Het recept is vertrouwd en vernieuwend tegelijk. Aan tafel heeft Aron iedere maand gasten zitten en daarnaast is er livemuziek.

Het programma gaat in op het belangrijkste nieuws dat zich heeft afgespeeld en het nieuws dat gaat komen. Ook laat Aron zien wat er allemaal te doen is op het eiland. Vernieuwend zijn vaste elementen als 'de zilte keuken' waarin diverse koks gaan laten zien wat je met typisch Texelse producten kunt bereiden. Ook gaat Aron de straat op om de mening van Texelaar en toerist te peilen over aansprekende onderwerpen. Aron krijgt steun van de drie bestuursleden van de stichting, vader Martin Zeeman, Robin van Sambeek en Sandra Koning. "Het moet wel echt Aron zijn ding blijven. Wij ondersteunen hem op de achtergrond. We gaan niet zijn programma beïnvloeden", vertelt Martin.

Al moet Aron nog van start, er wordt al gedroomd: "Het moet een kweekvijver worden voor Texels talent. Ik begin alleen, maar wie weet waar het op uitloopt. Iedereen met ideeën mag zich melden." Meer nieuws met alle informatie over de eerste uitzending volgt spoedig.