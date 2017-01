Kunstlezing 'Mattheus Passie voor dummies' bij Artex

Op vrijdag 20 januari organiseert Artex - Kunstenschool Texel de lezing 'Mattheus Passie voor dummies'. Tijdens deze kunstlezing onder leiding van Ellen Verburgt staat de Mattheus Passie van Johann Sebastian Bach centraal. De geschiedenis én het verhaal van de Mattheus Passie worden behandeld. Daarnaast wordt ingegaan op vragen als: 'Wie was Johann Sebastiaan Bach?', 'In wat voor tijd leefde hij?' en 'Waar komt de tekst in dit stuk vandaan?'.

De Mattheus is hip en kent heel veel en diverse uitvoeringen, kindervoorstellingen, en.... heeft zelfs een eigen glossy! Maar waarom is dit stuk zo hip? We luisteren naar muziekfragmenten en proberen een link te leggen met de 21e eeuw.

De lezing start op vrijdag 20 januari om 18:45 uur. En duurt tot 20:30 uur. De entree bedraagt €10,- p.p. inclusief koffie/thee/lekkers bij binnenkomst en na afloop en inclusief een hand-out van de lezing. Kinderen tot en met 14 jaar betalen €5,-. Ook CKV'ers van de OSG krijgen 50% CKV-korting op de lezing. Klik hier om te reserveren.

Achtergrond

Op zondag 2 april 2017 wordt de Mattheus Passie van J.S. Bach voor het eerst uitgevoerd op Texel. Deze uitvoering is van Toonkunst Rotterdam en Collegium Delft. Het Artex Bach Jeugdkoor zingt ook 2 delen mee tijdens dit concert! De zogenaamde 'Soprano in Ripieno'.

Het Artex Bach Jeugdkoor is bedoeld voor jongeren, jongens en meiden, tussen de 10 en de 14 jaar die goed kunnen zingen én die het leuk vinden om op te treden in een grote klassieke productie! Lijkt dit je leuk? Geef je dan snel op (liefst voor 22 januari), want er is beperkt plaats in het koor! Het koor zal in februari en maart op de woensdagmiddagen repeteren onder leiding van Mariken Stoverink, vakleerkracht muziek en Ellen Verburgt, koordirigent van o.a. het Artex Kamerkoor. De start is op woensdag 1 februari om 15:30 uur. We werken aan onze stemtechniek en zuiverheid, maar ook aan de verstaanbaarheid (want we zingen in het Duits!). Ook leer je hoe je op een dirigent moet letten.