Boek "Golf op Texel" bespreekt 18 holes golfbaan De Texelse

In clubhuis 't Hanenhuus van Golfclub De Texelse is zaterdagmiddag het boek "Golf op Texel" gepresenteerd.

The Road Hole op St. Andrew en The Postage Stamp op Royal Troon. Namen die wereldwijd roem hebben verworven. Het zal nog wel enige tijd duren voor Loodsmansduin, Bultrug, Het Knien, Dooiemanskuul en Vlakte van Kerken en andere namen van de achttien holes op de golfbaan De Texelse net zo beroemd zijn, maar Jan Heemskerk geeft in zijn boek een aardige aanzet. De oud-journalist, columnist, hoofdredacteur van Playboy en golfliefhebber dook diep in de achtergrond en historie van de namen. Het resulteerde in een fraai boek vol interessante, soms schokkende maar vaak ook grappige wetenswaardigheden over de Texelse namen van de holes, die hij overigens ook zelf heeft bedacht.

Het eerste exemplaar overhandigde Heemskerk aan Martin Warnaar. De oud-directeur van De Krim wordt als "Martin de Oerwarnaar" overigens ook zelf ten tonele gevoerd in het boek. Fraai geïllustreerd met foto's van René Pop, gedrukt door Langeveld & de Rooy. Het ligt voor €25,- in de boekhandels.