Bel luidt bij Finissage Drijverhuus

Gerard Bakker, voorzitter van stichting 't Drijverhuus, luidt de bel bij de "Finissage" van het Centrum voor Kunst en Cultuur & Natuur en Landschap in Den Hoorn.

Een sluitingsbijeenkomst met een trieste ondertoon, na drie jaar blijkt het niet gelukt voldoende draagvlak te vinden voor 't Drijverhuus. Wat wel lukte is in die periode een indrukwekkende serie exposities te houden, uiteenlopend van werk van Jan Wolkers, Toon de Haas, Blok van den Velden en Souwtje de Wijn tot Harry Tielemans. Er werden films vertoond, lezingen en workshops gehouden en excursies begonnen vanuit 't Drijverhuus. Tentoonstellingen die in drie jaar tijd ruim 30.000 bezoekers trokken.

Breekpunt voor het bestuur waren de plannen voor een cultuurcentrum aan de Mokweg en van Omring voor de bouw van appartementen in de school. Zonder dat daarbij ruggespraak was gehouden met het dorp en de stichting. Het voelde voor het bestuur als een aanval in de rug.

Maar ook de organisatiegraad van de sector kunst en cultuur op Texel speelde mee bij het besluit. Bakker signaleerde dat ondanks het bestaan van ZOUT en andere kunstenaarsverenigingen, het onder meer ontbreekt aan een centraal aanspreekpunt. 't Drijverhuus had daarin volgens hem een nuttige rol kunnen spelen.

Bakker sloot af met het luiden van de bel. Zoals dat eerder bij de sluiting van de Jan Drijverschool en drie jaar geleden bij de opening van 't Drijverhuus was gebeurd. Maar hij liet de deur op een kier, in de stille hoop dat de bel nog een keer wordt geluid voor een nieuw, mogelijk soortgelijk initiatief op het vlak van kunst en cultuur.