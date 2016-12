Muziekpodium heet Het Glazen Paleis

Het Glazen Paleis is gekozen tot naam van het muziekpodium in de Wezentuin.

De naam is bedacht door Gelein Jansen en Nettie Molenaar. De naam werd bekend gemaakt door Owen Houde, kleinzoon van Marga Lakwijk, initiatiefnemer van de muzieknis. Het Glazen Paleis verwijst naar het vele glas dat in de muzieknis is verwerkt, maar ook naar het verleden. Tot halverwege de jaren zestig stond in het park, aan de kant van de Burgwal ook een glazen paleis. Het glazen bouwsel stond destijds bij de lagere school, de voorloper van de Thijsseschool.