Nieuwjaarsconcert in Klif 12

Theaterrestaurant Klif 12 begint het jaar zondag feestelijk met een 'Nieuwjaarslunchconcert met soep en cava'. Lauri Brons (zang) en Riëtte Olthof (piano) zullen toegankelijke klassieke muziek combineren met een vullende soep van kok Matías Di Bernardo Amato.

Aan bod komen op muziek gezette recepten van Leonard Bernstein en zijn sprekende cyclus 'I hate music'. Als de Spaanse bubbelwijn is ingewerkt, volgt Spaans repertoire van onder andere De Falla en Albéniz. Verder klinkt het indrukwekkende 'Lied voor Spanje' van Henriëtte Bosmans. Zowel Lauri als Riëtte groeiden op op Texel en zijn inmiddels afgestudeerd aan het conservatorium. Lauri behaalde in 2013 haar master of music, richting muziektheater zang aan het Conservatorium van Tilburg. Daarna vertolkte zij gedurende twee jaar de rol van Christine Daaé in de musical 'das Phantom der Oper' in Hamburg, Duitsland. Riëtte studeerde aan de conservatoria van Utrecht en Zwolle en sloot haar master piano afgelopen zomer af met een 9.

Voor dit speciale nieuwjaarsconcert combineren Lauri en Riëtte hun kunsten met die van kok Matías. Matías is een avonturier van Argentijnse afkomst. Hij heeft op vele plekken in de wereld gewoond en gewerkt. Zijn passie is koken. Dit jaar specialiseerde hij zich in de Ayurvedische voedingsleer. Bij de soep, op Ayurvedische basis, zal hij een korte toelichting geven.

Dit feestelijke lunchconcert begint op 1 januari om 13:00 uur in Theaterrestaurant Klif 12, Den Hoorn. Entree is €17,50 per persoon, inclusief muziek, soep en cava (Spaanse bubbelwijn). Aanmelden vooraf is gewenst (0222-319633, info@klif12.nl), maar zonder bent u ook van harte welkom.

