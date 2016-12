Kinderkerstfeest Doopsgezinde gemeente

Op eerste kerstdag werd er in de Doopsgezinde Vermaning het kinderkerstfeest gehouden.

Rond de 65 vaders, moeders, opa's, oma's en vele kinderen zongen bekende kerstliedjes als stille nacht, de herdertjes, nu ziijt wellekome, hoe leit dit kindeke, luid klokjes, luisterden naar een kerst a-b-c-, een kerstverhaal en gedichtjes. Na de pauze werd het aloude kerstverhaal uitgebeeld met Maria en Jozef, de herders, engeltjes en de drie koningen.





Omdat enkele kinderen van de zondagsschool door ziekte of anderszins verstek lieten gaan, mochten kinderen uit de zaal meehelpen als herder of engel. Daar was veel belangstelling voor. Onder de kerstboom lag voor alle aanwezige kinderen een presentje klaar. De gezellige, sfeervolle middag werd afgesloten met het zingen van 'Ere zij God'.