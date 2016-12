Ewout gaat solo op het muziekpodium

Ewout Adriaans, bekend van Jug Bros, speelt aanstaande woensdag vanaf 15:00 uur op het muziekpodium in de Wezentuin in Den Burg. Het is de bedoeling dat er een speciaal sfeertje ontstaat waar mensen van dichtbij op het podium kunnen genieten.Een mooie gelegenheid om het podium van binnenuit te ervaren.

Ewout Adriaans, vanavond singer-songwriter maakt al vijftig jaar muziek "Ik kan je vertellen dat die tijd is om gevlogen. Als 6-jarig jongetje begonnen op trompet en nu op gitaar mijn liedjes voor jullie zingen en spelen is het mooiste dat er is. Al zo'n 24 jaar in full swing met mijn band JUG BROS heb ik toch de behoefte om ook weer eens mijn geluk alleen te beproeven. Terug te keren naar dat ik al die nachten in m'n eentje op m'n zolderkamertje al die liedjes zat te verzinnen en te oefenen, daar wil ik jullie graag mee naar terug nemen. De lol en het plezier van muziek maken te delen met jullie. Ik zie er enorm naar uit om dit te doen", vertelt hij.