De Koog luidt zingend kerst in

In De Koog werd het traditionele 'zingen onder de boom' gisteravond druk bezocht. Het waaide flink, maar het was niet koud. Bovendien was het droog. Voor velen een extra reden om naar het Dorpsplein te komen.

De avond werd net als vorig jaar gepresenteerd door oud-burgemeester Francine Giskes. De muzikale begeleiding werd verricht door KTF. De kinderen van de Lubertischool hadden hun best gedaan om kerstnummers te oefenen, zij waren hier goed in geslaagd. De sfeer zat er goed in.