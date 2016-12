Hoewel er slechts één nieuwe film aan de agenda van Cinema Texel is toegevoegd, hoeven filmliefhebbers zich niet te vervelen. Naast Collateral Beauty zijn er namelijk nog tien films te zien.

Collateral Beauty

Een succesvolle New Yorkse reclameman (Will Smith) raakt door een tragedie diep in de put. Terwijl zijn vrienden zich ernstig zorgen maken om zijn welzijn, probeert hij antwoorden te krijgen vanuit het universum door brieven te schrijven naar Liefde, Tijd en Dood. Pas op het moment dat er onverwacht persoonlijke reacties komen op zijn brieven, begint hij langzaam te begrijpen hoe deze elementen met elkaar verbonden zijn in het leven en ontdekt hij dat er zelfs in tijden van groot verlies ook mooie momenten van betekenis en schoonheid kunnen zijn.