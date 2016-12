Palmhoutwrak geeft met Oosters tapijt nieuw geheim prijs

Met de onthulling van fragmenten van een uniek oosters tapijt is de tentoonstelling 'Duiken in Details' in Museum Kaap Skil maandag van start gegaan.

Na de opgedoken zijden jurk uit de zeventiende eeuw, die in april bij Kaap Skil werd gepresenteerd, worden nu restanten van een Oosters tapijt gepresenteerd. Bij het Palmhoutwrak in de Waddenzee werden door duikers van Duikclub Texel delen van een oosters tapijt gevonden. Wetenschappers Ebeltje Hartkamp-Jonxis en Hillie Smit waren lyrisch toen zij ze onder ogen kregen en het eerste onderzoek deden "Alsof je de resten van een schilderij van Rembrandt voor je op tafel hebt liggen". De tapijtfragmenten zijn tot half februari 2017 te bewonderen in Kaap Skil, in de vandaag geopende tentoonstelling 'Duiken in Details'.

Het Lahore-tapijt

Het exotische tapijt laat bloemdessins en dieren zien, waaronder een indrukwekkende leeuw die een koe aanvalt. Kunsthistorici Hartkamp en Smit hebben, in samenwerking met het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, een eerste inventariserend onderzoek uitgevoerd naar het materiaal, de weef- en knooptechniek, kleuren en motieven van de dertien tapijtfragmenten. Zij achten het mogelijk dat het tapijt is vervaardigd in Lahore, de Pakistaanse stad gelegen aan de grens met India, en stamt uit het tweede kwart van de zeventiende eeuw. Hoewel oosterse tapijten met exotische motieven zeer in trek waren in de Gouden Eeuw zijn er nauwelijks tapijten met soortgelijke dierfiguren uit die tijd bewaard gebleven. Net als de eerder gepresenteerde objecten bevestigt ook deze tapijtvondst opnieuw het unieke karakter van de lading van het Palmhoutwrak. Na half februari zijn de tapijtfragmenten voorlopig niet meer zichtbaar voor publiek. Ze worden verder onderzocht en overgebracht naar Huis van Hilde in Castricum, het archeologiecentrum van provincie Noord-Holland.

Het onderzoek volgen

De tentoonstelling Duiken in Details neemt de bezoeker mee in de zoektocht van de onderzoekers naar antwoorden op de vele vragen die zijn gerezen door de vondst van het Palmhoutwrak. Hierbij worden verschillende onderzoekslijnen gevolgd. De resultaten uit het historisch, archeologisch en technisch onderzoek komen samen in de tentoonstelling die, naarmate het onderzoek vordert, verder zal worden aangevuld. Via een groot interactief informatiescherm en vitrines met wisselende objecten kunnen bezoekers van Kaap Skil volgen hoe alle puzzelstukjes samen het verhaal achter de herkomst van het schip en haar lading gaan vormen. Het onderzoek is vanaf begin 2017 ook te volgen in het Huis van Hilde en via de website van Kaap Skil.

Samenwerking

Op maandag 19 december is de tentoonstelling 'Duiken in Details' bij Kaap Skil geopend door gedeputeerde Jack van der Hoek en Wethouder Eric Hercules. Prof. dr. Maarten van Bommel van de Universiteit van Amsterdam (UvA) presenteerde de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek. Onder zijn leiding richten de onderzoekers zich in eerste instantie op conservering en archeologische- en historische vraagstukken. Daarnaast zal er onderzoek plaatsvinden naar materiaal, constructie en datering. Het geeft de onderzoekers kans om nieuwe technieken toe te passen en intensief samen te werken. Deze opening bezegelt een langdurige verbintenis tussen de onderzoekers (UvA, Rijksmuseum, AMC), museum Kaap Skil, Provincie Noord-Holland, Gemeente Texel, Duikclub Texel en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.