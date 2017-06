De Wadsteiger bij De Cocksdorp, er was veel om te doen deze week. Zoals gebruikelijk bij ontwikkelingen zijn het vooral de tegenstanders die hard roepen. We zagen dit in het recente verleden al bij de Texelhopper, Ceres en het onlangs gesneuvelde Hutje op De Hors.

Ik kan niet voor anderen oordelen en ga niet voor anderen beslissen of de steiger er wel of niet moet komen. Wel ben ik regelmatig verbaasd over de mate waarin men oprecht verrast wordt. De steiger komt al een aantal jaren voorbij in de plannen van de Stichting waterrijke perspectieven De Cocksdorp. Zo werd er in juni 2014 al het volgende in deze krant opgetekend: "Zo moet er een educatieve en waterrijke creatieve route door de Kikkerstraat komen, naast de pizzeria een plein met een gedeeltelijke overkapping en bankjes, vernieuwing van het gemaal en een verbinding met het Wad door middel van een trap (12 meter breed) over de dijk en een steiger die een stuk het Wad oploopt." En in januari van 2016 werd het nog verder verduidelijkt: "De laatste fase in het proces is de realisatie van een werelderfgoeduitkijkpunt bij het 'haventje van Sil'. Dat moet een steiger van circa vijftig tot zeventig meter lengte worden die via een trap op de dijk (met voorziening voor rolstoelen) te bereiken is."

Ik snap dat mensen hier niet direct een beeld bij krijgen en dat dit pas gebeurt als er een tekening in de krant of op de website verschijnt. Ik geloof er ook heilig in dat de situatie bij Ceres de discussie verhard heeft. Bang om weer iets te verliezen, zoals nu het Haventje van Sil, een icoon voor veel mensen. Texelaars houden niet van verandering en het liefst houden ze alles zoals het is. Dat is me de afgelopen zes jaar dat ik hier woon wel opgevallen. Daar is niets mis mee, maar een dergelijke steiger hoeft toch niet per definitie verschrikkelijk te zijn?

Het zal u opgevallen zijn, ik ben eigenlijk wel een voorstander van zo'n punt. Volgens mij kun je er heerlijk uitwaaien en zorgt het op een nieuwe manier weer voor prachtige foto's. Sterker nog: ik denk dat het een absolute hotspot wordt voor stelletjes om een romantische foto bij een ondergaande zon te maken. Daarnaast blijft het Haventje van Sil gewoon behouden en ligt er nu ook al een steigertje. Ik heb gezien wat er de afgelopen jaren in De Cocksdorp veranderd is en dat is toch niet alleen maar negatief? De verhuizing van de Plus (ook prachtig geworden overigens) was een klap voor de Kikkertstraat, maar de parkeerplaats, de bomenhaag langs de Molenlaan, het straatbeeld en de straatvitrines hebben het dorp toch een upgrade gegeven? Dan heb ik het nog niet over het nette plein dat ik de plaats kwam van de verouderde midgetgolfbaan.

Als ik de onrust zie in combinatie met de nog niet vergeven vergunning, zie ik de steiger er niet komen. Ik vind het jammer. Ik vind het ook vervelend voor de mensen die er veel tijd in hebben gestoken. Ik kan niet inschatten hoe groot het draagvlak in het dorp is. Maar ik geloof niet dat iedereen tegen is. Misschien hadden er eerder tekeningen getoond moeten worden, dan was het plan misschien eerder de kop ingedrukt. Wie weet komt de steiger er toch en zijn we over twintig jaar in protest omdat de steiger dreigt te verdwijnen. Zo zijn we dan ook wel weer. Het enige dat ik vreemd vind aan de plannen, is het feit dat de steiger vorig jaar nog vijftig tot zeventig meter moest worden. Als het nog even duurt kunnen we straks zo naar Vlieland lopen. Maar verder ben ik enthousiast. Geen populaire mening, maar dat hoeft ook niet altijd.

Job Schepers

