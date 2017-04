Natuur en landbouw. Dat de meningen op Texel verdeeld zijn, bleek afgelopen week wel weer. De één wil meer natuur, de ander juist landbouw. Maar het één hoeft het ander toch niet in de weg te zitten?

Ik geniet van natuur, maar zijn uitgestrekte akkers vol graan, narcissen, koolzaad of graan ook niet een soort van natuur? En wat zou Texel zijn zonder de weiden vol blije lammetjes? De mix van natuur en landbouw maakt Texel in mijn ogen juist zo uniek. Als het allemaal natuur was, werd het toch ook maar saai. Ik ben een natuurkenner van likmevestje en ben opgegroeid op het boerenland. Ik ben dus vast bevooroordeeld. Maar met het juiste beleid, genieten de vogels toch ook van die weiden? Ik heb het dan niet over de ganzen, want daar kunnen er ook best wat minder van.

Uit de laatste editie van TipTexel bleek dat een grote groep mensen wel klaar is met het omzetten van landbouw in natuur. En dat is toch niet zo gek? Je kunt je kont niet keren of er is wel een (relatief) nieuw natuurgebied. 't Wagejot, Utopia, Waalenburg en onlangs natuurlijk Dorpzicht. Ik vind al die gebieden prachtig en al die vogels die je er ziet ook. Niet dat ik een mus van een condor onderscheid, maar ik geniet er wel van. Een tip voor niet vogelkenners. Als je met andere niet-vogelkenners bent, moet je gewoon met heel veel stelligheid vertellen wat voor vogel je ziet. Zij weten het ook niet. Stelligheid is het halve werk. "Mooi hé, die drieteenstrandloper daar. Goed kijken hoor. Het is een klein beestje." Dat het eigenlijk een heel andere vogel is, maakt dan niet uit. Let op: doe dit alleen wanneer je met de juiste mensen bent. Natuurgenieten 2.0.

Aan de westkant van Texel liggen de duinen. Wie een pleurishekel heeft aan landbouw, kan daar kilometers door de natuur neuzen zonder een trekker tegen te komen. Ben je het weidse uitzicht zat, dan kun je de bossen in en zie je door de bomen het bos niet meer. Kortom, voor ieder wat wils. We zijn niet voor niets Nederland in het klein. Texel dankt haar unieke setting mede aan haar landbouw en laten we die ook koesteren. Dit betekent niet dat je natuur daar moet uitbannen. Maaibeleid afgesteld op weidevogels en met ruimte voor bijzondere planten, schapen op de Hogeberg en de wel geprezen, niet gemaaide bermen met verstopte stenen voor de ware avonturier. Waar vind je het? Hier op Texel. De natuurliefhebbers hoeven ook niet verdrietig te zijn. Er komt buitendijks een prachtig natuurgebied bij. We mogen er voorlopig niet in, maar dat is gunstig voor de vogels. Dus dat vinden de natuurliefhebbers alleen maar mooi.

Weet je wat trouwens een mooi natuuruitje is? Utopia. Daar vind je wilde vogelaars in hun eigen habitat. Met duizenden liggen ze verspreid. Toch moet je goed kijken. De één is verkleed als tent, de ander herken je alleen nog aan de lens van twaalf kilometer. Ondanks dat er zoveel zijn, zie je ze amper. Je struikelt er zo over. Let wel op, het is niet toegestaan te ze voeren en als je ze ziet, niet te enthousiast roepen naar je vrienden dat 'je er één gevonden hebt'. Dat vinden ze namelijk niet leuk. Vogelaars zijn hele schuchtere dieren. Buiten Utopia herken je ze door rijen lange auto's half in de berm, half op de weg. Blijf rechts rijden en probeer ze met lichtsignalen te waarschuwen.

Veel plezier.

Job Schepers

De blogs worden geschreven op persoonlijke titel en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Het zijn geen journalistieke producties, maar stukken gevormd vanuit mijn mening. Ik ga graag de dialoog aan. Dat kan via Facebook onder het bericht, maar ook via de mail. Ik probeer altijd overal op te antwoorden.