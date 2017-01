Geboren als Texelaar

Een stukje Amsterdam in een Amstelveense verloskamer. Om maar te voorkomen dat je kind Amstelveen op het paspoort heeft staan. Een probleem dat veel Texelaars herkennen, al is dan Den Helder het lijdend voorwerp. "Liever geen Helderse kraai", tekende de Texelse Courant al op na een geslaagde 1 april grap in 1997. Maar hoe erg is het nou?

Zelf werd ik geboren in Zuidbroek, destijds gemeente Oosterbroek. Ik woonde er tot mijn zesde en bovendien volgde ik mijn basisschool in het dorpje op het Groningse platteland. 'Zuudbroukster' heb ik mij nooit gevoeld. Vanaf mijn zesde woonde ik midden op de boerenakker, officieel onderdeel van Sappemeer. Ondanks dat Hoogezand en Sappemeer bij mij nog steeds niet in één adem genoemd worden ("Sap'meer is aans"), heb ik mij ook nooit Sappemeerder gevoeld. Groninger, dat wel. Groninger voel ik mij nog steeds, al begint het knauwende accent langzaam maar zeker af te nemen.

Natuurlijk ligt dit op Texel anders. De eilandgrenzen zorgen voor iets speciaals. Ik voel mij meer Texelaar dan ik mij ooit Sappemeerder heb gevoeld. Maar moet er Texel op je paspoort staan om echt Texelaar te zijn? Ben je minder Texelaar als je toevallig in het ziekenhuis van Den Helder geboren bent? In de kroeg pesten mensen er elkaar wel eens mee. "Ik ben een echte Texelaar, ik ben hier geboren. Jij blijft een Helderse kraai", zeggen ze dan met een gespeeld vies gezicht. Toch ken ik ook geboren Texelaars die minder verbonden zijn met het eiland dan sommigen die hier korter wonen. Ben je geen Texelaar als je hier op je derde bent gekomen en hier inmiddels dertig jaar woont? Dat is natuurlijk een discussie die je ook ziet met 'buitenlanders' in de rest van Nederland. Nederlanders waarvan de opa en oma uit Turkije kwamen, worden gerust nog 'Turk' of 'Marokaan' genoemd.

Je zou denken dat het allemaal niet uitmaakt. We maken vaak grappen over Den Helder, maar die stad is hard bezig zichzelf te herontdekken. Toch zou ik ook liever hebben dat een kind van mij Texel op zijn of haar paspoort heeft staan en niet Den Helder. Het is een gevoel, onderbouwd met helemaal niets. Maar ik weet dat mijn vriendin exact hetzelfde heeft. Je begint een gesprek toch anders als mensen Texel op je paspoort zien dan wanneer ze Den Helder of Delfzijl zien. Voor diegene die Delfzijl niet kennen, niets gemist. Texel is sexy, dat merk je ook al je aan de overkant vertelt dat je op het eiland woont. Den Helder heeft dat niet.

Hoewel mijn voorkeur dus ligt bij een 'Texels' kind, zou ik er vooral geen halszaak van maken. Maar ik zal altijd zeggen dat mijn kind een Texelaar is, ook als het toevallig in Den Helder wordt geboren.

Job Schepers

