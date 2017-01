De twijfels van de Texelstroom

Het was een pittig weekend voor onze trots. De altijd varende TESO had problemen met de Texelstroom, tot twee keer toe. Maar wat nog belangrijker was, voor het eerst was er onzekerheid onder toerist en Texelaar. Er klonken zelfs geluiden van mensen die hoopten liever op de Schulpengat of de Wagenmaker te zitten bij de volgende overtocht.

Een onverwachte situatie voor de TESO. De onderneming is van de Texelaars en wordt vol trots uitgedragen, en terecht. De TESO vaart altijd op tijd en als de andere eilanden vanwege de storm niet bereikbaar zijn, vaart de TESO door. Uiteraard is de route naar Texel korter, maar het blijft een knappe prestatie. Is er in het hoogseizoen om wat voor reden vertraging, zorgt de TESO goed voor de gasten en vaart door tot iedereen keurig op Texel is. Op dat punt is er dus ook niets aan te merken.

Toch zijn er altijd verbeterpunten. Bij TESO ligt die in de communicatie. En dan heb ik het niet zo zeer over de communicatie richting de pers of vanuit de directie. Cees de Waal is altijd bereikbaar voor de pers en die relatie is goed. Ook al heb je uiteraard wel eens het idee dat hij meer weet dan hij geeft. Aan de andere kant plaatsen wij weer dingen waar hij niet altijd blij mee is. Ik kan me voorstellen dat hij niet dolblij geweest is met het filmpje van de botsende boot. Toch weet je wat je aan elkaar hebt en zo werkt het spelletje ook een beetje. We geven TESO altijd de kans om hun kant van het verhaal te vertellen, maar hebben ook de taak om het nieuws te brengen als dat minder leuk is. En gezien de cijfers, worden deze berichten verwacht. Berichten over de TESO (negatief en positief) doen het goed. We liepen voorop in de polonaise toen het nieuwe schip er was, maar we zijn ook kritisch als er iets minder gaat.





Kees Bakker bewerkte deze foto van Wolbert Poelmann tot een 'Suske en Wiske-album'. Later volgden onder meer titels als Miskoop op het Marsdiep en Trieste Teso.

Nee, ik heb het over de communicatie aangaande de dienstregeling. Zowel op zaterdag als zondag waren wij als Texelse Courant eerder met het nieuws over stremming van de veerdienst. Ook het feit dat de Schulpengat de dienst overnam was eerder bij ons te lezen en dat vind ik vreemd. Dat je niet tot in detail via je mediakanalen uit gaat leggen wat er aan de hand is, snap ik. Maar je kunt toch communiceren. "Er is een aanvaring geweest met de steiger. Doen controle. 15 minuten vertraging." Ik noem maar wat.. Of "Texelstroom nader gecontroleerd. Schulpengat neemt over. Kans op wachttijd".

Dat Cees de Waal geen tijd heeft om dit zelf te gaan doen, lijkt mij logisch. Maar de TESO heeft een communicatieafdeling. Het bedienen van de gasten via sociale media is anno 2017 essentieel voor een bedrijf als TESO. De gast weet direct waar hij aan toe is op de plaats waar hij het zoekt. En daar valt bij de TESO veel te winnen. Afgelopen zomer was het druk en werden er extra diensten gevaren. Dit is hartstikke klantvriendelijk, waarom zou je het niet even melden.

In een tijd dat er de nodige twijfels zijn over het nieuwste schip, of die nou terecht zijn of niet, is communicatie erg belangrijk. Af en toe melden dat het wel goedkomt, is dan niet goed genoeg. Neem desnoods een stagiair in dienst voor je tweets en facebook- en websiteberichten. Ik geloof heus dat het niet onveilig is geweest afgelopen weekend, maar er waren genoeg mensen die dit wel dachten. Feit blijft dat een schip vol mensen onbestuurbaar een steiger ramde en de dag erop opnieuw onbestuurbaar was. Daar moet je ook weer niet te lichtzinnig over denken. De jubelstemming rond de Texelstroom heeft plaats gemaakt voor de nodige twijfels. Mede ingegeven door geheimzinnigheid en een gebrek aan communicatie. De Texelstroom heeft, sinds zijn verlate aankomst, de nodige problemen gehad. Die twijfel kun je misschien dus ook niet zo maar helemaal wegnemen, maar goede communicatie scheelt een hoop.

Job Schepers

