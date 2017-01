Toerist maakt Texel langzaam kapot

Ze geven steeds minder uit, vertragen het verkeer en overbelasten de natuurgebieden. De Texelaar is de toerist wel zat. Je struikelt over de honden, ze bemoeien zich met het eiland alsof ze er wonen en bovendien zijn er steeds meer gepensioneerde toeristen die zich hier vestigen, zonder iets bij te dragen aan de maatschappij. Het is tijd om in te grijpen...

Zo. Aan wie nog leest, bedankt. Excuses voor de ridicule kop en de nog treurigere intro er onder. Terwijl de eerste boze emoji's hieronder wellicht verschijnen, leest u verder. Verstandig. Ik probeer een punt te maken. Van de week passeerden een aantal koppen de revue: "Texel is vol", "Eiland in nood" en "Zomervakantie-stress nu al begonnen, Texel bijna volgeboekt." Terwijl Texel in de ban was van deze koppen, richtte de rest van de Nederlanders zich vooral op De Telegraaf die in korte tijd kopte met "Kansloze asielplaag ongehinderd verder" en "Asielhopper-invasie".

Het zijn zware tijden voor de media en de verkoop moet opgekrikt worden. Een manier om de losse verkoop op te schroeven zijn de koppen. De losse verkoop van het Noordhollands Dagblad waarin de koppen "Texel is vol" en "Eiland in Nood" stonden, werden vast goed verkocht. Op sociale media was het in ieder geval raak. Eén iemand postte het, in een kwaliteit van dien aard dat het artikel niet te lezen was. Het maakte niet uit. Iedereen was expert en voor- en tegenstanders vlogen elkaar in de haren. Ik heb het stuk net even gelezen en de inhoud had niets te maken met de kop. Een gemiste kans en een gevalletje makkelijk scoren. Ook daar weten ze dat veel mensen niet veel verder komen dan de kop. Zeker wanneer je het combineert met een grote foto van lange wachtrijen in Den Helder.

Hetzelfde geldt voor het verhaal dat Texel al volgeboekt is voor komende zomer. Texel is al sinds de jaren '60 enorm groeiende als vakantiebestemming. Vaste gasten boeken hun huisje of campingplaats al voor het jaar daarop. Zo gaat dat bij parken en campings die al lang bestaan. Raak niet direct in paniek als je dit leest, maar denk zelf na. Er zijn echt nog genoeg plekken voor de zomer. En vind je nou dat Texel echt te druk wordt? Dan ga je een jaartje ergens anders heen. Het gras lijkt altijd groener aan de overkant. Ook hartje zomer zijn er nog genoeg stukken waar je heerlijk rustig kunt wandelen. Zoekt en gij zult vinden!

Natuurlijk is het druk op Texel. Michel Gregoire van TOP legde dat op de nieuwjaarsborrel nog mooi uit: 'omdat het hier zo mooi en leuk is.' Precies zoals het is, zonder ingewikkeld te doen. Dat er genoeg zaken zijn om kritisch over te zijn is duidelijk. Daar moet ook over geschreven worden. De ondernemers moeten ruimte krijgen om zich te ontwikkelen, tegelijkertijd moet de natuur behouden blijven. Maar dat kan ook met inhoud, zonder schreeuwerige koppen. Texelaars schreeuwen uit zichzelf wel hard genoeg. Een kop mag krachtig zijn, maar moet toch wel verband houden met het artikel. En aan de lezers: een kop en een intro lezen maakt je geen kenner en een foto brengt niet altijd de volledige waarheid. Lees eens door, kijk waar de informatie vandaan komt en neem niet zo maar genoegen met een antwoord. Al is het natuurlijk wel waar als het staat in de Texelse Courant ;).....

Job Schepers

De blogs worden geschreven op persoonlijke titel en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Het zijn geen journalistieke producties, maar stukken gevormd vanuit mijn mening. Ik ga graag de dialoog aan. Dat kan via Facebook onder het bericht, maar ook via de mail. Ik probeer altijd overal op te antwoorden.