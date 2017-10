Vier Texelse restaurants in Lekker 2018

Het Pakhuus in Oudeschild is nieuw in de Lekker 2018. (Foto: Gerard Timmerman)

Restaurantgids Lekker heeft vier Texelse restaurants opgenomen in de Top 500 in de nieuwe Lekker 2018.

Bij Jef in Den Hoorn staat voor het zevende jaar in de Top 100 van beste restaurants in Nederland. Het hotel-restaurant van Jef Schuur en Nadine Mögling stijgt met drie plaatsen naar plek 43.

Het Pakhuus in Oudeschild en Bosq nabij De Dennen zijn nieuw in de restaurantgids. Bosq van Robin en Marlies Koenen wordt als verrassend omschreven. Het Pakhuus, waar Boy Schuiling de scepter zwaait, wordt als culinaire parel betiteld.

Vincent Eilandkeuken, verhuisd van de Grensweg in De Dennen naar de Gravenstraat in Den Burg, staat voor de tweede keer in de Top 500. Volgens de Lekker is het restaurant van Vincent Hoekstra en Mirjam van der Ploeg een zaak om in de gaten te houden. Restaurant Wambinge van Hotel Greenside, vorig jaar nieuw in de Lekker, heeft de positie in de Top 500 in de nieuwe gids niet geprolongeerd.