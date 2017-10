Cabaretière Kirsten van Teijn in De Toegift

Op vrijdag 3 november a.s. speelt cabaretière Kirsten van Teijn har programma Zalf op het Hoornder podium van De Toegift @ Klif 12.

Kirsten heeft jeuk. Al haar leven lang. Jeuk komt van binnenuit, jeuk is een emotie, maar Kirsten krijgt ook jeuk van de wereld om haar heen. Als kind ingepakt in een krabpakje, als puber in coltruien en nu wil ze uitpakken, want het brandt. Kirsten vraagt zich af 'Moet men krabben waar het jeukt?' Soms moet je niet krabben, maar het laten jeuken. Want als je op één plek krabt begint het ergens anders weer te jeuken en als iemand zegt 'stop' wordt het alleen maar erger. Kirsten stopt niet, ze is pas net begonnen. Haar tweede avondvullende programma is een muzikale cabaretvoorstelling die de jeuk naar het theater brengt maar ook de zalf.

De pers over ZALF:

"Kirsten van Teijn bewijst met haar tweede voorstelling 'Zalf' dat ze een blijvertje is in het cabaretlandschap. Met haar schaamteloosheid, onbetaalbare expressiviteit en prachtige liedjes pakt ze je volledig in." - Cabaret.nl ????

"Liedjes met hitpotentie" – Theaterkrant.nl ???

"Een stormkracht die aan de Duitse punkzangeres Nina Hagen doet denken – grotesk, grommend, gillend en gesticulerend" – NRC, Henk van Gelder ???

"Cabaretesk, intiem, ze heeft het allemaal in huis" – NRC, Henk van Gelder ???

Aanvang 20.30 uur, entree €16,00.