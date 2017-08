'Drie groepen zeehonden in Waddenzee'

Marien bioloog Sophie Brasseur uit Den Burg was zondagochtend te gast bij het radioprogramma Vroege Vogels om te vertellen over jarenlang onderzoek naar zeehonden in de Waddenzee.

Brasseur promoveert komende woensdag op haar onderzoek aan de universiteit van Wageningen. Zij volgde jarenlang de bewegingen van zeehonden, onder meer met behulp van zenders die tijdelijk op de vacht van de dieren waren geplakt en door tellingen vanuit een vliegtuig.

In de uitzending vertelde ze dat ze op basis van het onderzoek drie groepen zeehonden in het Nederlands deel van de Waddenzee heeft onderscheiden.

Dat zijn de 'lokale' zeehonden die in het Nederlandse deel van de Waddenzee hun jongen krijgen en daar ook blijven. Daarnaast zijn er de 'immigranten' die van bijvoorbeeld de oostkust van Engeland of Schotland komen en hier de populatie versterken. De derde groep zijn de 'toeristen' die in het Nederlands deel van de Waddenzee leven, maar in Duitsland hun jongen krijgen.

Het is, sinds het staken van de jacht op zeehonden in de jaren zestig, bijna constant bergopwaarts gegaan met zowel de gewone als de grijze zeehond. Alleen tijdens de virusuitbraken in 1988 en 2002 liep het aantal terug.

Op de site van Vroege Vogels is te lezen dat rust enorm belangrijk is voor de zeehonden. "Dat hebben we onder andere uit dit langetermijnonderzoek geleerd", zegt Brasseur. "Zeker in de zoogperiode zijn zeehonden kwetsbaar. Ze zijn dan gedurende drie weken afhankelijk van hun moeder, daarna moeten ze het al alleen rooien."

Het gesprek met Brasseur is te horen op https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/zeehonden-in-beweging