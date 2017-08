Schulpengat niet langer in de vaart

TESO heeft de Schulpengat in principe uit de vaart gehaald. De boot kan – als het echt nodig is – nog worden ingezet, maar dat is eigenlijk niet meer de bedoeling.

Dat heeft TESO-directeur Cees de Waal desgevraagd laten weten. De veerboot ligt al geruime tijd in ruste in de NIOZ-haven.

Bedoeling is dat de Schulpengat op Texel blijft totdat de Texelstroom zijn zogeheten garantie-dokbeurt heeft gehad. Die staat in januari gepland.

Daarna wordt de boot verkocht of mogelijk gesloopt als er geen koper is. Er is wel belangstelling geweest voor de Schulpengat, maar dat heeft volgens De Waal tot nu toe niet tot kopers geleid.

De Schulpengat, gebouwd bij Verolme in Heusden, kwam in 1990 in de vaart als dienstboot bij TESO. Het schip werd in 2006 reserveboot toen de Dokter Wagemaker de nieuwe dienstboot was geworden.

De boot staat te koop bij Dick van der Kamp Shipsales in Zuidland. Op de site wordt een prijsindicatie van €1,9 miljoen aangegeven.