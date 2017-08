Negende Fly-In op vliegveld Texel

Naar verwachting tussen de 200 en de 250 vliegtuigen maken dit weekend (bij mooi weer) hun opwachting op het Texelse vliegveld.

Daar wordt van vandaag (vrijdag) tot en met zondag voor de negende keer de Texel Fly-In gehouden. Dat is een bijeenkomst voor vliegers en andere belangstellenden van de kleine luchtvaart.

Zij wisselen kennis en ervaring uit en sluiten nieuwe of hernieuwen bestaande vriendschappen. De Texel Fly-In is volgens het vliegveld de grootste van zijn soort in Nederland. Er komen vliegers uit binnen- en buitenland op af.