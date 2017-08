Vondst Ian en Myrthe maakt skelet compleet

Tijdens het ontleden van de vinvis op het strand ontdekten biologen dat er een stukje van het neusschot van het skelet was afgebroken. In de nabije omgeving van het skelet werd gezocht, maar niets gevonden. Groot was dan ook de vreugde toen twee Texelse kinderen, Ian en Myrthe Schrama, het ontbrekende stukje een stuk verder op het strand vonden. Dat meldt Ecomare op haar website.

Hoewel de aangespoelde vinvis al een tijdje dood was en op zee waarschijnlijk door een schip geraakt is, was het kadaver nog redelijk vers en het skelet bijzonder compleet. Vooral in de flank waren botten gebroken, waardoor wat flintertjes verloren zijn gegaan. Preperateur Chris Walen zal deze moeten repareren. Wanneer er een stukje mist, wordt er een reconstructie gemaakt. Gelukkig zal dit nu voor het neusschot niet nodig zijn. Dankzij de vondst van Ian en Myrthe is het helemaal compleet.