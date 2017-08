Vinvis omgekomen door aanvaring

De vinvis die zondagochtend op het strand bij paal 18 aanspoelde, is door een aanvaring met een schip om het leven gekomen.

Dat heeft bioloog Pierre Bonnet van Ecomare dinsdag laten weten. Volgens hem was de vinvis een vrouwtje van dertig jaar oud die in de bloei van haar leven was.

Er zat poep in de darmen van het dier en dat wijst erop dat ze plotseling moet zijn overleden. "Doodsoorzaken van een vinvis zijn ouderdom, ziekte of een ongeluk. Als het ziekte was geweest, had er geen poep in de darmen gezeten en het was ook geen ouderdom." Het dier had ook bloeduitstortingen. "Die had je niet gehad als de aanvaring met een kadaver had plaatsvonden."

De vinvis is na de aanvaring vermoedelijk via de boeg van het schip honderden kilometers vervoerd, waardoor het in de Noordzee terecht kwam. Onderzoek van gehoorsteentjes (van vissen) die in de poep zijn gevonden, moet uitwijzen waar het dier zich bevond toen de aanvaring plaatsvond.

Het strand bij paal 18 is inmiddels weer helemaal opgeruimd. Het skelet is naar preparateur Chris Walen in Friesland en het vlees (ongeveer vijftig ton) is in containers via de NIOZ-haven afgevoerd naar Rendac om vernietigd te worden.

Er is acht tot twaalf maanden uitgetrokken om het skelet te prepareren, zodat het daarna bij Ecomare geëxposeerd kan worden. Waar in het gebouw wordt de komende tijd uitgezocht.

Voor Ecomare betekent het een grote aanwinst, er zijn maar een paar plekken in Europa waar het skelet van een vinvis, de één-na-grootste onder de walvissen, te zien is. Het centrum voor wadden en Noordzee heeft al het skelet van een bultrug (in 2004 aangespoeld op Vlieland) en een potvis (in 2012 aangespoeld op de Razende Bol) in de collectie.

Het skelet is volgens Bonnet compleet, het is alleen beschadigd door de aanvaring. Burgemeester Uitdehaag speelde volgens Bonnet een belangrijke rol in het veilig stellen van het skelet.